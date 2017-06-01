

фото: belta.by

Об этом заявил сегодня главный советник председателя правления Национального банка Александр Заборовский на международной конференции "Экономическая безопасность в глобализированном мире" в рамках экспертной инициативы "Минский диалог".

Эксперт обратил внимание, что в предыдущие годы на развитие Беларуси фактически одновременно повлияли многие серьезные внешние и внутренние факторы. Среди них завершение суперцикла на энергетическом рынке, конфликт между основными партнерами, санкции и контрсанкции в отношениях Европейского союза и России, сложности евразийской интеграции и другие, передает БЕЛТА .

"Но из этого "шторма", на мой взгляд, мы вышли с идеальной макроэкономикой. Не быстро, но вышли. Если посмотреть по всем макропараметрам, мы видим устойчивое снижение инфляции, заметное сокращение дефицита платежного баланса, рост золотовалютных резервов, остановилось падение валового внутреннего продукта", - отметил Александр Заборовский.

Из всего этого, по его словам, можно сделать несколько выводов. Так, стране не следует питать больших надежд на благоприятную внешнюю конъюнктуру, осторожными нужно быть относительно благоприятного изменения условий торговли, чистого притока капитала. "Глобальная неопределенность высока, глобальный рост хрупок. Поэтому политика текущего года, когда мы при проектировании бюджета исходили из очень консервативных оценок, на мой взгляд, себя оправдала. Она позволила внести серьезный вклад в поддержку макроэкономической стабильности, восстановить определенные буферы в бюджеты и денежно-кредитной системе,- пояснил Александр Заборовский. - Это усилило нашу сопротивляемость шокам, позволило уйти от процикличности в политике".

