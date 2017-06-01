Центробанк России будет разрабатывать собственную криптовалюту

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ЦБ будет разрабатывать национальную криптовалюту. Об этом сообщила зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

"Регуляторы всех стран пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту делать надо, это будущее. Вопрос конкретного времени и зрелости каждая страна будет решать самостоятельно. С учетом пилотов, которые мы делаем, мы поймем, какую систему мы могли бы использовать в нашем случае для нашей национальной валюты", - сказала она, выступая на сессии на Петербургского международного экономического форума.

Речь идет виртуальном аналоге рубля, пояснила позднее Скоробогатова журналистам. "Это национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только на бумажных носителях, как мы сейчас имеем в кошельке. Это один из элементов увеличения безналичного оборота в стране", - цитирует Скоробогатову Т АСС .

Кроме того, ЦБ предполагает внедрение российской криптографии, чтобы защитить все операции и все виды сделок, если цифровая валюта будет использоваться для сделок, добавила зампред Банка России.

Пилотные проекты ЦБ будет реализовывать совместно с участниками финансового рынка и ассоциацией "Финтех", первые наработки появятся через 2-3 года, сообщила Скоробогатова. Цифровая валюта будет создана на базе технологии распределенных реестров (их существует порядка десяти, самая известная - блокчейн).

В осеннюю сессию Госдумы ЦБ с другими министерствами и ведомствами может выйти с предложением, каким образом определять, что есть частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства, подытожила Скоробогатова.

Ранее за скорейшую легализацию и начало регулирования криптовалют высказывался глава Сбербанка Герман Греф.

Самой известной криптовалютой в мире является биткоин. Она была запущена в январе 2009 года и с тех пор уверенно набирала популярность среди интернет-пользователей. Однако в последнее время ее положение стало ухудшаться из-за законодательных ограничений, которые наложили на ее использование в ряде стран мира.

Биткоин представляет собой "виртуальные деньги" - программный онлайн-код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом. Одной из особенностей биткоина является то, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью покупки.