Сегодня на фудкоте торгово-развлекательного центра «Галилео» открылся американский фастфуд Carl’s Junior. AFISHA.TUT.BY узнала, сколько будут стоить бургеры и в какую сумму владельцам обошлось открытие точки на фудкорте.





Бренд Carl’s Junior, который работает в США, Эквадоре, Мексике, Сингапуре, Таиланде и России не так знаком белорусам, как, например, финская сеть Hesburger . Интересуемся у представителей сети, почему для запуска на белорусском рынке была выбрана именно эта франшиза.

— Нам понравилось позиционирование и качество. Мы используем качественную говядину, прожариваем ее на гриле, готовим бургеры «здесь и сейчас», сразу после заказа гостя. К тому же, можно заказать любой бургер без булочек — его завернут в лист салата, — говорят представители белорусской компании, которая купила франшизу.

Роналду Панджеленан, консультант по франшизе Carl’s Junior в Европе, который присутствует на открытие точки в Минске, рассказывает, что интерес к франшизе от белорусских компаний был еще в 2014 году.

— Но случился кризис и дело не пошло. Но мы рады, что наши партнеры (ООО «Савана Спорт Трейдинг») решили, что пора и на белорусский рынок привезти франшизу Carl’s Junior. Это даже интересно, что такой премиальный бренд находится на фудкорте. Люди сюда все равно заходят, и у них будет азарт проверить, насколько мы хороши. Надеемся, сегодня «МакДональдс» (компания работает на первом этаже торгового центра Galileo. — прим. AFISHA.TUT.BY) по своей выручке нас почувствует.

Точную стоимость франшизы представители компании не называют, однако на сайте Carl’s Junior в информации для франчайзи указано , что необходимый минимум собственных денежных средств — 500 тысяч долларов. Сумма вложений же в ресторан на фудкорте торгового центра оценивается в 330 тысяч долларов. Срок действия лицензии — 20 лет.

— Если партнер хочет работать с нами, естественно, мы проверяем его финансовую состоятельность. Все зависит от того, насколько он хочет развиваться. Но мы хотим видеть как минимум 300 тысяч долларов для открытие ресторана на фудкорте. Если это ресторан с собственным залом — полмиллиона долларов, — подтверждает цифры Роналду.





В новой точке на фудкорте напитки будут доступны в неограниченном количестве. Системой «рефил» белорусы активно пользовались и бурно обсуждали при открытии первого ресторана Burger king. Не опасаются ли подобной реакции посетителей при открытии новой точки?

— Верим, что наши люди культурные и уже привыкли к этой системе. В Европе и Америке это не является чем-то необычным.

Напомним, франшиза Carl’s Junior была одной из трех франшиз, которые недавно приобрел столичный бизнесмен Иван Малько (совладелец Café de Paris , Café Milano , «Балкон» , Union Coffee ). Под его руководством в Минске уже запустилась «Крошка Картошка», летом ожидается запуск французской пекарни Paul. Следующая точка Carl’s Junior откроется в конце июня в ТЦ Dana Mall. Всего до конца года планируют открыть еще около 5 заведений, одно из которых будет оснащено системой «драйв».





Следующая точка откроется в Dana Mall. Всего до конца года появится 5 точек, одна из которых будет большим рестораном с Carl’s Junior Drive.

Где: ул. Бобруйская, 6 (ТЦ «Галилео», фудкорт). Когда: с 10.00 до 22.00, в пятницу и субботу — до 23.00. Сколько: от 1 рубля 90 копеек до 8 рублей 50 копеек, стакан безлимитной газировки — от 2 рублей 50 копеек до 2 рублей 80 копеек.