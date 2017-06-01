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"Надеемся, "МакДональдс" нас почувствует". В Минске открылся еще один американский фастфуд
Сегодня на фудкоте торгово-развлекательного центра «Галилео» открылся американский фастфуд Carl’s Junior. AFISHA.TUT.BY узнала, сколько будут стоить бургеры и в какую сумму владельцам обошлось открытие точки на фудкорте.
Бренд Carl’s Junior, который работает в США, Эквадоре, Мексике, Сингапуре, Таиланде и России не так знаком белорусам, как, например, финская сеть
— Нам понравилось позиционирование и качество. Мы используем качественную говядину, прожариваем ее на гриле, готовим бургеры «здесь и сейчас», сразу после заказа гостя. К тому же, можно заказать любой бургер без булочек — его завернут в лист салата, — говорят представители белорусской компании, которая купила франшизу.
Роналду Панджеленан, консультант по франшизе Carl’s Junior в Европе, который присутствует на открытие точки в Минске, рассказывает, что интерес к франшизе от белорусских компаний был еще в 2014 году.
— Но случился кризис и дело не пошло. Но мы рады, что наши партнеры (ООО «Савана Спорт Трейдинг») решили, что пора и на белорусский рынок привезти франшизу Carl’s Junior. Это даже интересно, что такой премиальный бренд находится на фудкорте. Люди сюда все равно заходят, и у них будет азарт проверить, насколько мы хороши. Надеемся, сегодня «МакДональдс» (компания работает на первом этаже торгового центра Galileo. — прим. AFISHA.TUT.BY) по своей выручке нас почувствует.
Точную стоимость франшизы представители компании не называют, однако на сайте Carl’s Junior в информации для франчайзи
— Если партнер хочет работать с нами, естественно, мы проверяем его финансовую состоятельность. Все зависит от того, насколько он хочет развиваться. Но мы хотим видеть как минимум 300 тысяч долларов для открытие ресторана на фудкорте. Если это ресторан с собственным залом — полмиллиона долларов, — подтверждает цифры Роналду.
В новой точке на фудкорте напитки будут доступны в неограниченном количестве. Системой «рефил» белорусы активно пользовались и бурно обсуждали при
— Верим, что наши люди культурные и уже привыкли к этой системе. В Европе и Америке это не является чем-то необычным.
Напомним, франшиза Carl’s Junior была одной из трех франшиз, которые недавно приобрел столичный бизнесмен Иван Малько (совладелец
Следующая точка откроется в Dana Mall. Всего до конца года появится 5 точек, одна из которых будет большим рестораном с Carl’s Junior Drive.
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AFISHA.TUT.BY узнала, сколько будут стоить бургеры и в какую сумму владельцам обошлось открытие точки на фудкорте.
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