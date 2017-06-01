ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Порновирус", за который осудили четверых человек, продолжает штрафовать белорусов

02.06.2017 13:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Создатели мошеннического скрипта-блокировщика уже отбывают наказание в тюрьме, но на смартфоны белорусов продолжают приходить сообщения о штрафах за видео для взрослых. Свежий скриншот в редакцию TUT.BY прислала читательница.


Фото: United States Mission Geneva / flickr.com

«Уведомление от МВД РБ! Вы заблокированы за неоднократное посещение порнографических сайтов, содержащих материалы, запрещенные законодательством РБ, а именно порнография с элементами педофилии, насилия и пропаганды гомосексуализма», — говорится в сообщении, которое возникает поверх всех приложений.

Чтобы разблокировать смартфон, мошенники предлагают перечислить 70 рублей на кошелек Webmoney. Делать этого не нужно ни в коем случае. Если вы уже перевели деньги, следует обратиться в отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД своей области.


Блокировщик пугает белорусов штрафами за порнографию с 2014 года. Сначала сообщение «от МВД» приходило на экраны персональных компьютеров, после блокировать начали смартфоны. В 2016 появилась вариация с сообщением «от КГБ». В общей сложности «штрафы» заплатило более тысячи человек.

В 2016 году под стражу заключили троих безработных россиян, которые зарабатывали с помощью блокировщика. В апреле 2017 года был вынесен приговор четверым белорусам, которые блокировщик разработали. Молодые люди получили сроки от 3 ограничения свободы до 8,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Напомним, правоохранительные органы никогда не взимают штрафы через интернет. Кроме того, просмотр порнографии в нашей стране не является наказуемым действием — незаконно только изготовление и распространение порнографических материалов. А вот добавление порнографии на страницу в соцсети является преступлением, как и раздача материалов для взрослых через файлообменник.

Читайте также:

Белорусского хакера-домоседа силовикам пришлось выманивать скорой помощью

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На смартфоны белорусов продолжают приходить сообщения о штрафах за видео для взрослых.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус о голе от Швейцарии: Подумал - ну, бей с такого расстояния. А он вон как ударил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика