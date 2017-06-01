Создатели мошеннического скрипта-блокировщика уже отбывают наказание в тюрьме, но на смартфоны белорусов продолжают приходить сообщения о штрафах за видео для взрослых. Свежий скриншот в редакцию TUT.BY прислала читательница.



Фото: United States Mission Geneva / flickr.com

«Уведомление от МВД РБ! Вы заблокированы за неоднократное посещение порнографических сайтов, содержащих материалы, запрещенные законодательством РБ, а именно порнография с элементами педофилии, насилия и пропаганды гомосексуализма», — говорится в сообщении, которое возникает поверх всех приложений.

Чтобы разблокировать смартфон, мошенники предлагают перечислить 70 рублей на кошелек Webmoney. Делать этого не нужно ни в коем случае. Если вы уже перевели деньги, следует обратиться в отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД своей области.





Блокировщик пугает белорусов штрафами за порнографию с 2014 года . Сначала сообщение «от МВД» приходило на экраны персональных компьютеров, после блокировать начали смартфоны . В 2016 появилась вариация с сообщением «от КГБ». В общей сложности «штрафы» заплатило более тысячи человек .

В 2016 году под стражу заключили троих безработных россиян, которые зарабатывали с помощью блокировщика. В апреле 2017 года был вынесен приговор четверым белорусам, которые блокировщик разработали. Молодые люди получили сроки от 3 ограничения свободы до 8,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Напомним, правоохранительные органы никогда не взимают штрафы через интернет. Кроме того, просмотр порнографии в нашей стране не является наказуемым действием — незаконно только изготовление и распространение порнографических материалов. А вот добавление порнографии на страницу в соцсети является преступлением , как и раздача материалов для взрослых через файлообменник.