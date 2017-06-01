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"Порновирус", за который осудили четверых человек, продолжает штрафовать белорусов
Создатели мошеннического скрипта-блокировщика уже отбывают наказание в тюрьме, но на смартфоны белорусов продолжают приходить сообщения о штрафах за видео для взрослых. Свежий скриншот в редакцию TUT.BY прислала читательница.
«Уведомление от МВД РБ! Вы заблокированы за неоднократное посещение порнографических сайтов, содержащих материалы, запрещенные законодательством РБ, а именно порнография с элементами педофилии, насилия и пропаганды гомосексуализма», — говорится в сообщении, которое возникает поверх всех приложений.
Чтобы разблокировать смартфон, мошенники предлагают перечислить 70 рублей на кошелек Webmoney. Делать этого не нужно ни в коем случае. Если вы уже перевели деньги, следует обратиться в отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД своей области.
Блокировщик пугает белорусов штрафами за порнографию
В 2016 году под стражу
Напомним, правоохранительные органы никогда не взимают штрафы через интернет. Кроме того, просмотр порнографии в нашей стране не является наказуемым действием — незаконно только изготовление и распространение порнографических материалов. А вот добавление порнографии на страницу в соцсети
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На смартфоны белорусов продолжают приходить сообщения о штрафах за видео для взрослых.
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