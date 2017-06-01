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МТС предложил новым абонентам бесконечный 4G-трафик за копейку в месяц

02.06.2017 13:59 — Разное | Tut.by  
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Мобильный оператор МТС «воскресил» услугу «4G Безлимит» для новых абонентов, которые подключатся на тариф «4G мини». Сообщение об этом появилось на сайте компании.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тариф «4G мини» запустился вчера. Абонентам предлагают 1,5 ГБ интернет-трафика и 500 минут внутри сети в месяц за 10,79 рубля в месяц (с 1 октября 2017 абонплата вырастет до 11,9 рубля).

Новые абоненты оператора при подключении на этот тариф смогут воспользоваться акционной услугой «4G Безлимит» за 1 копейку в месяц сверх абонентской платы. Для ее подключения нужно набрать на своем смартфоне *584#.

Акция продлится по 15 ноября 2017 года. Абонентская плата для новых абонентов на это время будет снижена до 5,95 рублей. При смене тарифа участие в акции прекратится.

Услуга «4G Безлимит» предполагает бесплатное использование 4G-интернета в неограниченном объеме. С момента запуска LTE и до марта 2016 года абоненты могли воспользоваться ею бесплатно. После она стоила 10 копеек в день, или примерно 3 рубля в месяц. С января 2017 года оператор закрыл услугу.

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Услуга "4G Безлимит" предполагает бесплатное использование 4G-интернета в неограниченном объеме.

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