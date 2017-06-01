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МТС предложил новым абонентам бесконечный 4G-трафик за копейку в месяц
Мобильный оператор МТС «воскресил» услугу «4G Безлимит» для новых абонентов, которые подключатся на тариф «4G мини». Сообщение об этом
Тариф «4G мини»
Новые абоненты оператора при подключении на этот тариф смогут воспользоваться акционной услугой «4G Безлимит» за 1 копейку в месяц сверх абонентской платы. Для ее подключения нужно набрать на своем смартфоне *584#.
Акция продлится по 15 ноября 2017 года. Абонентская плата для новых абонентов на это время будет снижена до 5,95 рублей. При смене тарифа участие в акции прекратится.
Услуга «4G Безлимит» предполагает бесплатное использование 4G-интернета в неограниченном объеме. С момента запуска LTE и до марта 2016 года абоненты могли воспользоваться ею бесплатно. После она стоила 10 копеек в день, или примерно 3 рубля в месяц. С января 2017 года оператор
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Услуга "4G Безлимит" предполагает бесплатное использование 4G-интернета в неограниченном объеме.
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