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Toyota готовит замену харизматичному FJ Cruiser - компактный кроссовер TJ Cruiser
В конце минувшего месяца компания Toyota зарегистрировала в американском патентном ведомстве в качестве торговом марки название «TJ Cruiser» — ожидается, что таким именем японцы нарекут свой новый «паркетник».
По слухам, такое имя получит серийная версия эффектного концепта FT-4X (на фото), который Toyota показала в апреле этого года на автосалоне в Нью-Йорке. Не исключено, что в компании готовят компактный кроссовер, который по габаритам будет сопоставим с
В основу TJ Cruiser, если автомобиль все же пойдет в серию, ляжет модульная платформа TNGA, на которой созданы Prius и вышеупомянутый CH-R. О технической начинке говорить пока рано — отметим, что показанный в Нью-Йорке шоу-кар оснащался бензиновой «четверкой» и полным приводом.
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Новый компактный кроссовер TJ Cruiser станет идейной заменой снятому с производства рамному внедорожнику FJ Cruiser.
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