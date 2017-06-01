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Toyota готовит замену харизматичному FJ Cruiser - компактный кроссовер TJ Cruiser

02.06.2017 14:14 — Разное | Tut.by  
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В конце минувшего месяца компания Toyota зарегистрировала в американском патентном ведомстве в качестве торговом марки название «TJ Cruiser» — ожидается, что таким именем японцы нарекут свой новый «паркетник».


По слухам, такое имя получит серийная версия эффектного концепта FT-4X (на фото), который Toyota показала в апреле этого года на автосалоне в Нью-Йорке. Не исключено, что в компании готовят компактный кроссовер, который по габаритам будет сопоставим с CH-R, но получит более брутальный «вездеходный» облик и станет идейным наследником уже снятого с производства рамного внедорожника FJ Cruiser.


В основу TJ Cruiser, если автомобиль все же пойдет в серию, ляжет модульная платформа TNGA, на которой созданы Prius и вышеупомянутый CH-R. О технической начинке говорить пока рано — отметим, что показанный в Нью-Йорке шоу-кар оснащался бензиновой «четверкой» и полным приводом.

 
 
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Новый компактный кроссовер TJ Cruiser станет идейной заменой снятому с производства рамному внедорожнику FJ Cruiser.

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