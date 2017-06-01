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В Советском районе Гомеля из-за реконструкции дороги изменится движение транспорта
Водителей просят быть внимательными на Речицком проспекте и улице Барыкина. А пассажирам общественного транспорта придется потерпеть из-за временного закрытия остановки напротив торгового центра «Мандарин Плаза», сообщает еженедельник «
С 8.00 2 июня до 23.00 15 июня ограничат движение транспорта по четной стороне Речицкого проспекта вблизи остановочного пункта «Администрация Советского района». Посадка и высадка пассажиров на этой остановке временно отменена.
Также с 18.00 2 июня до 20.00 3 июня будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне улицы Барыкина вблизи пересечения с улицей Амурской.
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Водителей просят быть внимательными на Речицком проспекте и улице Барыкина.
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