В Советском районе Гомеля из-за реконструкции дороги изменится движение транспорта

Водителей просят быть внимательными на Речицком проспекте и улице Барыкина. А пассажирам общественного транспорта придется потерпеть из-за временного закрытия остановки напротив торгового центра «Мандарин Плаза», сообщает еженедельник « Советский район ».





С 8.00 2 июня до 23.00 15 июня ограничат движение транспорта по четной стороне Речицкого проспекта вблизи остановочного пункта «Администрация Советского района». Посадка и высадка пассажиров на этой остановке временно отменена.

Также с 18.00 2 июня до 20.00 3 июня будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне улицы Барыкина вблизи пересечения с улицей Амурской.