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Помогите Трампу. Путин призвал бизнесменов США содействовать налаживанию политического диалога

02.06.2017 14:30 — Разное | Ежедневник  
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Помогите Трампу. Путин призвал бизнесменов США содействовать налаживанию политического диалога

фото: tass.ru

Отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия — США" в рамках Петербургского международного форума.

Президент РФ Владимир Путин призвал американских бизнесменов помочь наладить нормальный политический диалог между двумя странами, сообщает ТАСС.

Российский лидер выразил надежду, что разговор в Петербурге российских и американских предпринимателей, их инициативы и конкретные соображения "внесут вклад в формирование благоприятной среды для решения" непростой задачи по восстановлению доверия и налаживанию конструктивного диалога.

"Я хочу вернуть вам эту шайбу. Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту (Дональду Трампу) и его администрации Соединенных Штатов", - обратился Путин к представителям бизнес-сообщества.

Путин подчеркнул, что Россия намерена продолжать диалог с президентом США Дональдом Трампом, хорошие отношения выгодны обеим сторонам.

"Убежден, нормализация двусторонних отношений отвечает интересам двух стран, и мы будем продолжать соответствующий диалог с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и новой администрацией. Но чтобы добиться успеха, нужные серьезные усилия с обеих сторон", - сказал Путин.

Путин уверен, что от колебаний политической конъюнктуры могут застраховать только прочные торговые и инвестиционные связи между РФ и США.

"Только прочные торговые и инвестиционные связи могут обеспечить надежную страховочную сетку от колебаний политической конъюнктуры", - заявил президент. Он призвал участников форума вспомнить "сложные периоды истории, когда мы представляли разные политические и идеологические системы". "Соединенные Штаты всегда оставались нашим значимым торговым партнером", - констатировал российский лидер.

Россия будет содействовать двусторонним проектам с компаниями США, предполагающим равноправное партнерство, заявил также Путин.

"Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное, конструктивное партнерство и взаимодействие, заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", - сказал он.

По словам президента, такие обоюдовыгодные совместные инициативы станут вкладом в ту работу, которую провела Россия по ускорению социально-экономического развития, помогут наладить на территории РФ производства конкурентоспособной продукции мирового уровня с перспективами поставок в третьи страны.

"Мы будем всячески стремиться к тому, чтобы бизнес в России был выгоден для американских партнеров", - заверил Путин.

 
 
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Отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия — США" в...

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