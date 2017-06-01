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МИД: ответ на расширение НАТО не должен спровоцировать гонку вооружений

02.06.2017 14:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Ответные меры на действия НАТО у границ Беларуси не должны привести к гонке вооружений, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью агентству Sputnik Беларусь, комментируя наращивание военного контингента альянса в странах Балтии и Польши.

"Конечно же, оставлять без внимания то, что происходит на наших западных границах, нельзя. Но не хотелось бы, чтобы наши ответные меры привели к тому, что раньше называлось, во времена холодной войны, гонкой вооружений", — сказал Макей.

По его словам, нагнетание ситуации с двух сторон приводит к тому, что процесс взаимных обвинений и усиления военного присутствия становится необратимым, а это не идет на пользу безопасности ни в регионе, ни на европейском континенте.

"Важно пытаться наладить прямой диалог — между военными структурами, между той же самой Россией и НАТО. Я считаю, что это настоятельно необходимо", — сказал глава белорусского МИД.

Он также отметил, что эти угрозы могут быть нейтрализованы в рамках договоренностей между РФ и Беларусью, и это делается.

Читайте эксклюзивное интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея на sputnik.by>>

 
Теги: Минск
 
 
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Важно заниматься не только воинственной риторикой и наращиванием вооружений, но и пытаться наладить прямой диалог между военными структурами, считает Владимир...

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