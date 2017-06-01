Макей: мы изначально поддерживали Россию в сирийском вопросе

МИНСК, 2 июн — Sputnik. В глобальном аспекте Беларусь изначально поддерживала действия России по урегулированию конфликта в Сирии, рассказал в интервью Sputnik министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Министр признал, что Сирия находится дальше от Беларуси, чем Украина, однако и конфликт там — "тоже наша боль, потому что мы поддерживали Сирию в прежнее время, у нас были дружеские отношения и тесное сотрудничество".

"Мы считаем, что решать судьбу страны должен сам сирийский народ, без всякого иностранного вмешательства. Поэтому в глобальном аспекте мы изначально поддержали действия России, которые были предприняты на основании приглашения законного правительства, законного руководства Сирии", — заявил Sputnik Макей.

Как напомнил руководитель белорусской дипломатии, сегодня вопрос активно обсуждается и на женевской площадке, "и мы видим, что очень большой успех был достигнут на новой площадке в Астане".

"Мы поддерживаем эти форматы и считаем, что надо сохранить их, потому что в рамках этих форматов обеспечен эффективный диалог, и мы видим достижения конкретных результатов. Вот даже на той же площадке в Астане буквально недавно было достигнуто соглашение о создании так называемых зон деэскалации. Это один из первых и правильных шагов на пути восстановления мира и спокойствия в этом регионе", — пояснил Макей.

Министр заверил: если стороны сочтут возможным и нужным, то Беларусь также готова предоставить площадку для переговоров. Однако Макей не думает, что сейчас идет речь об увеличении переговорных площадок.

"Все, что нужно, если это будет способствовать восстановлению мира и спокойствия в Сирии, мы сделаем", — добавил глава МИД Беларуси.

Глава внешнеполитического ведомства добавил: вместе с Россией Беларусь уже несколько раз оказывала гуманитарную помощь сирийскому народу, а в этом году в республику были приглашены сирийские дети — на оздоровление.

Читайте эксклюзивное интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея на sputnik.by >>