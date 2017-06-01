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Макей: ВС России после учений "Запад-2017" покинут территорию Беларуси

02.06.2017 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает беспочвенными инсинуации об оставлении российских вооруженных сил на территории Беларуси после учений "Запад-2017".

Макей: ВС России после учений "Запад-2017" покинут территорию Беларуси
© AFP/ Armend NIMANI
Беларусь, как и Россия, крайне озабочены активностью НАТО у границ Союзного государства

"Да, там подсчитал кто-то количество вагонов, которые будут задействованы для доставки личного состава и боевой техники российских сил на территорию Беларуси и размещения на наших полигонах, и сделал вывод, что часть останется здесь. Я считаю, что это абсолютный миф, и эти утверждения не имеют под собой никаких оснований", — заявил министр в интервью Sputnik, говоря о предстоящих учениях "Запад-2017".

"Очень многие вещи создаются искусственно, с помощью различных идеологических методов, штампов, информационных уловок и тому подобного", — убежден Макей.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что учения "Запад-2017" носят оборонительный характер и могут рассматриваться как своего рода ответ на усиление присутствия НАТО на западных границах Беларуси.

По его словам, нынешние учения будут абсолютно прозрачными для военных наблюдателей и для журналистов.

Читайте эксклюзивное интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея на sputnik.by>>

 
Теги: Минск
 
 
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Учения "Запад-2017" пройдут на территории России и Беларуси с 14 по 20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тысяч человек.

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