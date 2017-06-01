МИНСК, 2 июн — Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает беспочвенными инсинуации об оставлении российских вооруженных сил на территории Беларуси после учений "Запад-2017".

"Да, там подсчитал кто-то количество вагонов, которые будут задействованы для доставки личного состава и боевой техники российских сил на территорию Беларуси и размещения на наших полигонах, и сделал вывод, что часть останется здесь. Я считаю, что это абсолютный миф, и эти утверждения не имеют под собой никаких оснований", — заявил министр в интервью Sputnik, говоря о предстоящих учениях "Запад-2017".

"Очень многие вещи создаются искусственно, с помощью различных идеологических методов, штампов, информационных уловок и тому подобного", — убежден Макей.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что учения "Запад-2017" носят оборонительный характер и могут рассматриваться как своего рода ответ на усиление присутствия НАТО на западных границах Беларуси.

По его словам, нынешние учения будут абсолютно прозрачными для военных наблюдателей и для журналистов.

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