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Макей: ВС России после учений "Запад-2017" покинут территорию Беларуси
02.06.2017 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн — Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает беспочвенными инсинуации об оставлении российских вооруженных сил на территории Беларуси после учений "Запад-2017".
© AFP/ Armend NIMANI
"Да, там подсчитал кто-то количество вагонов, которые будут задействованы для доставки личного состава и боевой техники российских сил на территорию Беларуси и размещения на наших полигонах, и сделал вывод, что часть останется здесь. Я считаю, что это абсолютный миф, и эти утверждения не имеют под собой никаких оснований", — заявил министр в интервью Sputnik, говоря о предстоящих учениях "Запад-2017".
"Очень многие вещи создаются искусственно, с помощью различных идеологических методов, штампов, информационных уловок и тому подобного", — убежден Макей.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что учения "Запад-2017" носят оборонительный характер и могут рассматриваться как своего рода ответ на усиление присутствия НАТО на западных границах Беларуси.
По его словам, нынешние учения будут абсолютно прозрачными для военных наблюдателей и для журналистов.
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Учения "Запад-2017" пройдут на территории России и Беларуси с 14 по 20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тысяч человек.
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