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Александр Хацкевич стал главным тренером киевского "Динамо"

02.06.2017 15:10 — Разное | Tut.by  
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Преемником Сергея Реброва на посту главного тренера киевского «Динамо» стал бывший тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Об этом заявил президент «бело-синих» Игорь Суркис. Конракт с Хацкевичем заключен на два года.

— Думаю, что его футбольная биография не вызывает сомнений в профессионализме. Для клуба с 90-летней историей, несомненно, важны титулы и очередные трофеи. Однако еще более важной и актуальной задачей, которая сегодня стоит перед руководством «Динамо», тренерским штабом, является комплексное реформирование команды, смена поколений игроков, адаптация к новым экономическим условиям, которые диктует нам реальность. Поэтому новый наставник команды будет продолжателем реализации той стратегии, которая в ближайшей перспективе должна вернуть «Динамо» лидирующие позиции в украинском и европейском футболе. У нас хватит терпения и настойчивости для достижения этой амбициозной цели.

Александр Хацкевич за свою футбольную карьеру провел 135 матчей в составе «Динамо» в чемпионате Украины, в которых отметился 26 голами. C 2014 по 2016 год он возглавлял национальную сборную Беларуси. Ранее работал в минском «Динамо», «Витебске» и дубле киевского «Динамо».

 
Теги: Витебск
 
 
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Преемником Сергея Реброва на посту главного тренера киевского "Динамо" стал бывший тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич.

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