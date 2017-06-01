Белорусская армия получила модернизированные танки Т-72Б3

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение в белорусские войска, торжественная церемония передачи боевых машин состоялась в пятницу, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

Танки поступили в рамках госпрограммы перевооружения, которая будет продолжаться до 2020 года. В церемонии приняла участие делегация от Минобороны, возглавляемая руководителем ведомства, генерал-лейтенантом Андреем Равковым, а также представители российского "Уралвагонзавода".

"2 июня на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО личному составу 969-й базы резерва танков в торжественной обстановке была передана новая партия модернизированных танков Т-72Б3", — рассказали в военном ведомстве.

Боевая машина оснащена более мощным — 1130-сильным — двигателем, танк получил улучшенный комплекс вооружения и усиленную бортовыми экранами броню.

Внедрение автомата сопровождения целей в новом комплексе управляемого вооружения и многоканальный прицел белорусского производства упросит работу стрелка-наводчика, также танк получил новую 125-миллиметровую пушку с повышенной живучестью ствола. При модернизации была улучшена радиосвязь, обновлено противопожарное оборудование.