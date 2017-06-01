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Самсонов и Платонов не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира по настольному теннису

02.06.2017 15:52 — Разное | Tut.by  
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Белорусы Владимир Самсонов и Павел Платонов не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном матче парного разряда против очень сильного японского дуэта Коки Нива / Махару Йошимура белорусы сражались изо всех сил, но уступили с сухим счетом 0:4 (8:11, 8:11, 6:11, 8:11).

Вечером лидер белорусской сборной Владимир Самсонов (13-й номер мирового рейтинга) в 1/16 финала одиночного разряда встретится с греческим спортсменом Панайотисом Гионисом (36).

В 54-м по счету чемпионате мира принимают участие около 600 мастеров малой ракетки из 107 стран. Турнир завершится 5 июня.

 
 
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Белорусы Владимир Самсонов и Павел Платонов не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

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