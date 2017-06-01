Самсонов и Платонов не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира по настольному теннису

Белорусы Владимир Самсонов и Павел Платонов не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном матче парного разряда против очень сильного японского дуэта Коки Нива / Махару Йошимура белорусы сражались изо всех сил, но уступили с сухим счетом 0:4 (8:11, 8:11, 6:11, 8:11).

Вечером лидер белорусской сборной Владимир Самсонов (13-й номер мирового рейтинга) в 1/16 финала одиночного разряда встретится с греческим спортсменом Панайотисом Гионисом (36).

В 54-м по счету чемпионате мира принимают участие около 600 мастеров малой ракетки из 107 стран. Турнир завершится 5 июня.