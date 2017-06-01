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Республиканская универсиада-2017 открылась в Минске
02.06.2017 16:06 — Разное | Sputnik Беларусь
В пятницу, на спортивной площадке Белорусского государственного аграрного технического университета (БГАТУ) состоялась торжественная церемония открытия Республиканской универсиады-2017. Студенты-спортсмены из более чем 50 вузов страны прибыли в Минск на спортивный праздник. Со словами приветствия к ним обратился министр образования Игорь Карпенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Универсиада стала одним из самых ярких событий Беларуси. Постоянно растет мастерство студентов-спортсменов. Десятки юношей и девушек, показавшие отличные результаты, получают определенную спортивную квалификацию. Я уверен: на этом стадионе собралась самая спортивная и активная часть белорусского студенчества. Пусть эта универсиада станет важным этапом на пути к олимпийским вершинам", — сказал Карпенко.
Министр отметил, что универсиада помогает выявить по-настоящему талантливых молодых людей, которые могут показать высокие результаты и внести свой вклад в спорт высоких достижений.
Карпенко также напомнил о поручении президента республики Александра Лукашенко на Олимпийском собрании 30 мая привести в порядок студенческий спорт. По словам главы ведомства, Минобразования проводит целенаправленную работу в этом направлении.
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Спортивные команды из более чем 50 вузов страны прибыли в Минск для участия в Республиканской универсиаде-2017. Смотрите на видео торжественную церемонию открытия...
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