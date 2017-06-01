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В центре Гомеля на авто упало дерево

02.06.2017 15:57 — Разное | Tut.by  
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На машину, припаркованную на улице Жарковского, рухнуло дерево. К счастью владельца, автомобиль пострадал не сильно.


Фото: vk.com/hello_gomel

Напомним, синоптики в первые дни лета обещают прохладную ветренную погоду. В пятницу в некоторых регионах действует предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра, с порывами до 15−20 м/с.


Фото: vk.com/hello_gomel
 
 
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К счастью владельца, автомобиль пострадал не сильно.

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