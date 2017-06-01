В центре Гомеля на авто упало дерево

На машину, припаркованную на улице Жарковского, рухнуло дерево. К счастью владельца, автомобиль пострадал не сильно.



Фото: vk.com/hello_gomel

Напомним, синоптики в первые дни лета обещают прохладную ветренную погоду. В пятницу в некоторых регионах действует предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра, с порывами до 15−20 м/с.



Фото: vk.com/hello_gomel