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В центре Гомеля на авто упало дерево
На машину, припаркованную на улице Жарковского, рухнуло дерево. К счастью владельца, автомобиль пострадал не сильно.
Напомним, синоптики в первые дни лета обещают прохладную ветренную погоду. В пятницу в некоторых регионах действует предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра, с порывами до 15−20 м/с.
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К счастью владельца, автомобиль пострадал не сильно.
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