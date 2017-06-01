Россия впустит все турецкие продукты, кроме томатов

Россия сняла запрет со всех турецких продовольственных товаров, кроме помидор.

Согласно постановлению российского правительства, Россия отменила ограничения на ввоз в страну из Турции всех запрещенных ранее продуктов, кроме томатов. Из списка запрещенной продукции исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

Остались в списке только турецкие помидоры. Власти РФ готовы «пустить» на свой рынок и этот вид продукции, но в строго ограниченном количестве и только в период с ноября по апрель, дабы не составлять конкуренции местным производителям.