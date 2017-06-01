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СК: водитель Audi Q7, который рядом со школой насмерть сбил ребенка, ехал с превышением скорости
Водителю Audi Q7, который рядом со школой насмерть сбил третьеклассницу, предъявили обвинение. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Напомним,
Следователи установили, что водитель Audi Q7 ехал в зоне действия предупреждающего дорожного знака 1.21 «Дети» по опасному участку улицы Кирова в направлении площади Ленина, движение по которому требует от водителей повышенного внимания и готовности к внезапному появлению детей на проезжей части дороги. Он сознательно превысил более чем на 10 км/ч максимально разрешенную на данном участке дороги скорость движения, установленную запрещающим дорожным знаком 3.24.1 «Ограничение максимальной скорости — не более 40 км/ч».
Кроме того, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу вблизи УО «Озерская средняя школа», имея возможность обнаружить двигавшуюся попутно по левой тротуарной дорожке девочку, водитель немедленно не принял меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, и совершил наезд на ребенка, начавшего пересекать проезжую часть вне установленного для перехода места.
На основании собранных следствием доказательств водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Мужчине предъявлено обвинение.
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