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СК: водитель Audi Q7, который рядом со школой насмерть сбил ребенка, ехал с превышением скорости

02.06.2017 16:30 — Разное | Tut.by  
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Водителю Audi Q7, который рядом со школой насмерть сбил третьеклассницу, предъявили обвинение. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.


Фото: Следственный комитет

Напомним, ДТП произошло утром 16 января на улице Кирова в агрогородке Озеры Гродненского района. 52-летний водитель Audi Q7, местный житель, совершил наезд на пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода третьеклассницу. В результате ДТП 9-летняя девочка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где 29 января умерла.

Следователи установили, что водитель Audi Q7 ехал в зоне действия предупреждающего дорожного знака 1.21 «Дети» по опасному участку улицы Кирова в направлении площади Ленина, движение по которому требует от водителей повышенного внимания и готовности к внезапному появлению детей на проезжей части дороги. Он сознательно превысил более чем на 10 км/ч максимально разрешенную на данном участке дороги скорость движения, установленную запрещающим дорожным знаком 3.24.1 «Ограничение максимальной скорости — не более 40 км/ч».


Фото: Следственный комитет

Кроме того, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу вблизи УО «Озерская средняя школа», имея возможность обнаружить двигавшуюся попутно по левой тротуарной дорожке девочку, водитель немедленно не принял меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, и совершил наезд на ребенка, начавшего пересекать проезжую часть вне установленного для перехода места.

На основании собранных следствием доказательств водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 
 
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