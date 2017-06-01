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В субботу в отдельных районах Беларуси ожидаются ночные заморозки

02.06.2017 16:40 — Разное | Ежедневник  
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В субботу в отдельных районах Беларуси ожидаются ночные заморозки

фото: v-kurse.ru

Тем не менее, в целом погода к выходным начнет улучшаться.

Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

В субботу, 3 июня, с ростом атмосферного давления дожди прекратятся и стихнет ветер. Однако по-прежнему будет прохладно: ночью 1-7 градусов, в отдельных районах заморозки до минус 2 градусов. Днем ожидается 11-17, по юго-западу страны – 18-21 градус. Преимущественно без осадков.

В Минске днем будет 15-17 градусов.

В воскресенье начнет теплеть. Ночью – 2-9 градусов, днем 17-24 градуса, в юго-западных районах до 29 градусов. Возможны дожди и грозы по северо-западной половине страны.

В столице осадков не ожидается, дневная температура – 21-23 градуса.

Комфортной будет погода в начале следующей недели. В понедельник в столице без осадков, температура ночью 12-14 градусов, днем 18-20 градусов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Тем не менее, в целом погода к выходным начнет улучшаться.

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