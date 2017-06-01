Макей: в ответных мерах НАТО не хотелось бы прийти к гонке вооружений /

Оставлять без внимания то, что происходит на наших западных границах, нельзя. Но не хотелось бы, чтобы наши ответные меры привели к тому, что во времена холодной войны называлось "гонкой вооружений", отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эксклюзивном интервью Sputnik.

"Мы всегда должны отталкиваться не от каких-то вербальных заявлений или вербальных угроз и вызовов. Мы должны реально оценивать ситуацию — сколько размещается военнослужащих, какая боевая техника, какой контингент, и адекватно реагировать на эти угрозы", — сказал Макей.

По словам министра, если с одной стороны нагнетается ситуация и накапливаются вооружения и личный состав, а с другой в качестве ответных мер происходит то же самое, результат ни в коей мере не способствует обеспечению безопасности в регионе и на всем континенте.

В сложившейся ситуации нужно предпринимать адекватные меры в ответ на действия западных партнеров, сказал Макей. Однако важно при этом заниматься не только воинственной риторикой, но и пытаться наладить прямой диалог между военными структурами. Министр напомнил о тесных взаимосвязях белорусских и российских военных и единой региональной группировке войск Беларуси и России.

"Те же учения "Запад 2017", которые, кстати, носят оборонительный характер, тоже могут рассматриваться как ответ на аналогичные действия, которые сегодня предпринимаются натовскими структурами в ряде стран, расположенных на западных границах с Республикой Беларусь", — отметил министр.

Такие учения проводятся уже не первый год, и нынешние учения будут абсолютно прозрачными как для военных наблюдателей, так и для представителей СМИ, подчеркнул Макей.

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