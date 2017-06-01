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Особняк, в котором умерла Мэрилин Монро, продали за $7,25 млн

02.06.2017 17:07 — Разное | Tut.by  
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В особняке в районе Брентвуд американского Лос-Анджелеса Монро провела последние дни своей жизни и скончалась в 1962 году, сообщает Los Angeles Business Journal.

Издание пишет, что покупатель нашелся менее чем за десять дней и заплатил за особняк 7,25 миллионов долларов, на 350 тысяч долларов больше изначально заявленной стоимости.

Предыдущий владелец купил этот особняк в 2012 году, но никогда там не жил. Агенты по продаже недвижимости утверждали, что особняк сохранил ту атмосферу, которая нравилась Мэрилин.

Это был ее первый и единственный собственный дом. Актриса купила его в кредит, за 90 тысяч долларов по совету психолога, который считал, что ей необходимо «пустить корни». Мэрилин вкладывала душу в обустройство своего жилища, она даже специально ездила в Мексику, чтобы выбрать мебель и текстиль. Прожила она в доме только пять месяцев.


Фотоlabusinessjournal.com

В одноэтажной вилле площадью 244 квадратных метра расположились четыре спальни, три ванные, бассейн, две гостиные, кухня и кабинет.

5 августа 1962 года, здесь, в своей спальне Мэрилин Монро была найдена мертвой. Официальной причиной смерти была названа передозировка снотворного.


 
 
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Дом в 1962 году Монро приобрела в кредит за 90 тысяч долларов

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