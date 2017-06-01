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Минское "Динамо" объявило о расставании с лучшим бомбардиром команды

02.06.2017 16:54 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» объявило о расставании с канадским форвардом Мэттом Эллисоном.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Эллисон выступал за «зубров» с 2014 года. В прошлом сезоне он набрал 51 (18+33) очко, во второй раз подряд став лучшим бомбардиром клуба.

Всего за три сезона он отыграл за «Динамо» 176 матчей,отметившись 166 (69+97) баллами по системе «гол+пас». Лишь Джефф Платт набрал в КХЛ больше очков (177) за «Динамо». При этом Эллисон провел на 95 игр меньше.

Как сообщает официальный сайт клуба, 33-летний канадец обратился с просьбой о досрочном расторжении контракта сразу по окончании сезона. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб.

Таким образом, в составе команды на данный момент остается лишь один легионер - канадский нападающий Роб Клинкхаммер. Также контракты с "Динамо" имеют Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Андрей Степанов, Александр Павлович и получивший белорусское гражданство Александр Матерухин.

 
 
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Минское "Динамо" объявило о расставании с канадским форвардом Мэттом Эллисоном.

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