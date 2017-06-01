Какие улицы будут перекрывать для репетиций парада и когда

За месяц до Дня Независимости в столице начинаются масштабные репетиции парада к этому государственному празднику. ГАИ опубликовала список улиц, которые будут перекрывать для прохода тяжелой техники.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ограничение движения для репетиций парада будет традиционным: перекрывать будут проспект Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей.

Сообщается, что репетиции парада будут проводится поздно вечером 5,8,12,15, 19 и 22 июня (с 22 до 24 часов). В эти даты и в указанное время на участке проспекта Машерова будет ограничено движение всех транспортных средств, включая общественный городской транспорт. В этой связи водителей призывают заранее продумывать свой маршрут.

Напомним, что Александр Лукашенко потребовал не жалеть в этом году денег на проведение парада 3 июля. Президент заявил, что «это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб» и отметил, что средства на парад идут не такие уж и большие.

Эксперты полагают, что пышный парад - лишь политическая пиар-акция , которая нужна, чтобы показать, что Беларусь готова к отражению угрозы, а вот население подобные траты в кризис может не одобрить.