Обстановка вокруг строительства БелАЭС нагнетается искусственно /

Белорусскую сторону упрекают в том, что площадка для строительства атомной станции не была изучена, что абсолютно не соответствует действительности, сказал в интервью Sputnik глава внешнеполитического ведомства страны Владимир Макей. Площадок было несколько и после всех научных изысканий и широких обсуждений было принято решение о том, какая именно площадка более всего подходит для строительства станции.

Еще один упрек, по словам министра, заключается в том, что якобы реакторы, которые строит для белорусской АЭС Российская Федерация, не соответствуют нормам безопасности. Хотя эти самые реакторы еще более усовершенствованные, чем те, которые Россия построила в восточноевропейских странах, и эти страны сегодня являются членами ЕС. В Финляндии Россия собирается строить аналогичный реактор, отметил Макей.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Макей об угрозах, дипломатических паузах и трезвой оценке отношений

Кроме того, министр напомнил о четкой системе контроля за качеством строительства, за качеством и уровнем безопасности реактора на белорусской АЭС.

"Нас упрекают, что мы якобы не идем на контакты с коллегами, чтобы провести консультации на уровне соответствующих экспертов. Помилуйте, мы предлагали эти контакты с самого начала подготовительных и строительных работ, но наши коллеги уклонялись постоянно от них и обвиняли нас, что мы якобы не предоставляем им соответствующую информацию", — сказал Макей.

Глава дипломатического ведомства указал на то,что информации было предоставлено более чем достаточно, но всегда искусственно находились какие-то уловки для того, чтобы ее отвергнуть.

"В конечном итоге здесь причина лежит не только в эмоциональной плоскости, в том факте, что якобы станция находится в 50 километрах от столицы Литвы. Здесь еще важна экономическая подоплека. В свое время Литва, после закрытия Игналинской АЭС, приняла решение строить Висагинскую станцию, но затем финансовые условия не позволили это сделать. И в результате понятно, что мы опередили Литву по этому вопросу", — отметил министр.

Фактически, Беларусь является конкурентом для Литвы в сфере производства электроэнергии. Поэтому сейчас предпринимаются попытки отключиться от единой энергосистемы, которая связывала раньше Россию, Беларусь и прибалтийские государства, и переключиться на энергосистему Евросоюза.

"Ради Бога, но не надо упрекать нас или призывать другие страны бойкотировать якобы "нечистую" электроэнергию, которая будет производиться на БелАЭС. Я вообще не понимаю, где "чистая", а где "нечистая" электроэнергия, и какой критерий определения этого качества", — сказал Макей.

Министр отметил тесное сотрудничество с международными структурами, которые занимаются тематикой производства электроэнергии на атомных станциях (в том числе, МАГАТЭ и ряд других).

"Искусственно нагнетается обстановка вокруг тематики этой станции. Станцию эту мы обязательно построим, потому что это выгодно для экономики Беларуси. Это приведет к снижению стоимости электроэнергии для потребителей Беларуси и будет способствовать укреплению экономики и Беларуси, и России", — сказал Макей.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что белорусская сторона готова ознакомить с ходом строительства станции любых экспертов и специалистов в этой сфере.

Фрагмент эксклюзивного интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея слушайте на радио Sputnik Беларусь.