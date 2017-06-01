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В Чашникском районе Skoda вылетела в кювет и врезалась в дерево
Авария произошла днем 1 июня в районе деревни Поповка Чашникского района. Об этом сообщили в
По предварительной информации, 52-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением, поэтому автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево.
В резльтате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне Skoda. При помощи специнструмента мужчину доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в районную больницу.
По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.
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Авария произошла днем 1 июня в районе деревни Поповка.
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