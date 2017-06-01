В Чашникском районе Skoda вылетела в кювет и врезалась в дерево

Авария произошла днем 1 июня в районе деревни Поповка Чашникского района. Об этом сообщили в МЧС .





По предварительной информации, 52-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением, поэтому автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В резльтате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне Skoda. При помощи специнструмента мужчину доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в районную больницу.





По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.