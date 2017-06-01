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Таксисты освободили от машин парковку возле общежития на Кульман

02.06.2017 17:42 — Разное | Tut.by  
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Недавно AUTO.TUT.BY писал про то, как столичная компания-перевозчик превратила парковку у общежития на Кульман в стоянку для своих авто. По сообщению ГАИ, нарушений ПДД в этом нет. Однако, убрать машины и освободить парковку предприятие все же обязали, сообщил AUTO.TUT.BY электрик общежития Артем.


Фото: Юлия Альгерчик

— Через день после публикации такси на парковке возле общежитий стало мало. Убрали грязные машины, которые были завалены упавшими с деревьев листьями, — рассказал Артем. — Несколько машин еще стоят, но это очень малая часть от тех, что стояли здесь до этого.

В ГУ «Столичный транспорт и связь» AUTO.TUT.BY рассказали, что на днях в администрации Советского района состоялось совещание, на которое были приглашены руководители компании-перевозчика, офис которой находится на улице Кульман, 21Б.

— Присутствовали представители разных госпредприятий, в том числе нашего, а также ГАИ. Перевозчику рекомендовали освободить парковку от своего транспорта. Он обещал это сделать, а мы за этим следили, — сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».

В подтверждение своих слов в редакцию были высланы фото освободившейся от машин такси.





AUTO.TUT.BY также связался с главой администрации Советского района столицы Юрием Трущенко.

— Сегодня утром я выезжал на Кульман — смотрел, как перевозчик убрал свои машины. Они выполнили свое обещание — такси там не было. Как будет вечером — не знаю, но буду возвращаться домой — обязательно проконтролирую, — сказал Юрий Трущенко. — Я буду вообще периодически туда подъезжать, чтобы следить, не нарушает ли перевозчик своей обещание — не бросать там машины.

 
 
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Нарушений ПДД в этом нет, но убрать машины предприятие все же обязали.

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