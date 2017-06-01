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В Гродно за угон авто у работодателя мужчина получил два с половиной года строгого режима

02.06.2017 17:36 — Разное | Tut.by  
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Сегодня, 2 июня, прошло выездное заседание суда Ленинского района в Гродненской Госавтоинспекции. Обвиняемый — гродненец, который был лишен права управления автомобилем 5 марта этого года. Парень угнал машину у работодателя с участка строящегося дома, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом. Угонщика на улице Гожской в микрорайоне Зарица остановил наряд ГАИ. Содержание алкоголя в крови у задержанного тогда более чем в семь раз превышало предельно допустимое, сообщает Гродненская Госавтоинспекция.


Оказалось, гродненец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за находждение в пьяном виде за рулем, а угон совершил повторно. Он признал свою и вину и раскаивался в содеянном, просил понять и простить.

С учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств суд приговорил 28-летнего мужчину к лишению свободы на два с половиной года с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением права управления транспортными средствами на вдвое больший срок. У него есть десять суток на обжалование приговора.

 
 
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Сегодня, второго июня, прошло выездное заседание суда Ленинского района в Гродненской Госавтоинспекции. Обвиняемый - гродненец, который был лишен права управления...

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