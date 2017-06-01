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Каши ем, йогурты пью: минчане о рационе в день здорового питания

02.06.2017 18:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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День здорового питания от отказа от излишеств в еде отмечают 2 июня. В этот день корреспонденты Sputnik спросили у минчан, был ли полезным их завтрак и как они относятся к моде на здоровую еду.

Большинство опрошенных признались, что правильное питание пока еще не образ жизни, но робкие попытки. Тем не менее, многие стараются по утрам есть каши и добавлять в рацион много фруктов и овощей.

 
 
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