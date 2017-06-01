Минск «послабит» визовый режим с США. Если это сделает Вашингтон



pravo.by

Беларусь готова рассмотреть послабление визового режима с США на взаимной основе. Об этом заявил журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Что касается наших американских партнеров, мы готовы рассмотреть какие-то предложения (по визовому режиму), если они будут, на взаимной основе", - сказал министр.

По его словам, продолжаются переговоры о либерализации визового режима между Беларусью и Европейским союзом, сообщает ТАСС.

"Мы спокойно работаем над соответствующими соглашениями. Потребуется некоторое время на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня, - отметил министр. - Я не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима, мы работаем над этим".