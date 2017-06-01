|
Минск «послабит» визовый режим с США. Если это сделает Вашингтон
02.06.2017 18:24 — Разное | Ежедневник
pravo.by
Беларусь готова рассмотреть послабление визового режима с США на взаимной основе. Об этом заявил журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Что касается наших американских партнеров, мы готовы рассмотреть какие-то предложения (по визовому режиму), если они будут, на взаимной основе", - сказал министр.
По его словам, продолжаются переговоры о либерализации визового режима между Беларусью и Европейским союзом, сообщает
"Мы спокойно работаем над соответствующими соглашениями. Потребуется некоторое время на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня, - отметил министр. - Я не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима, мы работаем над этим".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готова рассмотреть послабление визового режима с США на взаимной основе. Об этом заявил журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии