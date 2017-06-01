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Итоги недели: тяжелая судьба белорусского спорта и 10 задач на будущее
02.06.2017 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Во вторник, 30 мая, состоялось заседание Олимпийского собрания Национального олимпийского комитета, в ходе которого
"Таким составом Национальный олимпийский комитет не собирался уже пять лет, это довольно долгий срок. И за эти пять лет в белорусском спорте произошло много как хорошего, так и плохого", — отметил спортивный обозреватель Sputnik Максим Костьян в беседе об основных событиях уходящей недели.
Основная доля критики во время Олимпийского собрания пришлась на
В следующем году на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане нужно исправить все ошибки провального выступления белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, такая задача была поставлена главой государства в ходе Олимпийского собрания.
В общей сложности, Александр Лукашенко поставил перед НОК, правительством и губернаторами областей
Полную версию беседы об итогах Олимпийского собрания НОК и других заметных событиях слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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