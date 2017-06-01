Итоги недели: тяжелая судьба белорусского спорта и 10 задач на будущее /

Во вторник, 30 мая, состоялось заседание Олимпийского собрания Национального олимпийского комитета, в ходе которого президент Беларуси Александр Лукашенко, переизбранный на пост главы НОК , жестко раскритиковал выступления белорусских спортсменов на Олимпийских играх, недавних мировых и европейских турнирах, а также коснулся работы спортивных федераций и Национального олимпийского комитета.

"Таким составом Национальный олимпийский комитет не собирался уже пять лет, это довольно долгий срок. И за эти пять лет в белорусском спорте произошло много как хорошего, так и плохого", — отметил спортивный обозреватель Sputnik Максим Костьян в беседе об основных событиях уходящей недели.

Основная доля критики во время Олимпийского собрания пришлась на выступление сборной страны на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро , в ходе которых белорусские спортсмены завоевали 9 медалей и заняли итоговое 40-е место в общем медальном зачете. Негодование президента вполне понятно, отметил обозреватель.

В следующем году на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане нужно исправить все ошибки провального выступления белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, такая задача была поставлена главой государства в ходе Олимпийского собрания.

В общей сложности, Александр Лукашенко поставил перед НОК, правительством и губернаторами областей 10 задач для дальнейшего развития спортивной сферы : от поиска и воспитания будущих атлетов в спортивных школах в регионах, оптимизации работы центров олимпийской подготовки и акцентированного внимания к "медальным" видам спорта.

Полную версию беседы об итогах Олимпийского собрания НОК и других заметных событиях слушайте на радио Sputnik Беларусь.