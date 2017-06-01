ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги недели: тяжелая судьба белорусского спорта и 10 задач на будущее

02.06.2017 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Во вторник, 30 мая, состоялось заседание Олимпийского собрания Национального олимпийского комитета, в ходе которого президент Беларуси Александр Лукашенко, переизбранный на пост главы НОК, жестко раскритиковал выступления белорусских спортсменов на Олимпийских играх, недавних мировых и европейских турнирах, а также коснулся работы спортивных федераций и Национального олимпийского комитета.

"Таким составом Национальный олимпийский комитет не собирался уже пять лет, это довольно долгий срок. И за эти пять лет в белорусском спорте произошло много как хорошего, так и плохого", — отметил спортивный обозреватель Sputnik Максим Костьян в беседе об основных событиях уходящей недели. 

Итоги недели: тяжелая судьба белорусского спорта и 10 задач на будущее
© Фото: пресс-служба президента
Для спортсменов у нас делается все, но должной отдачи нет

Основная доля критики во время Олимпийского собрания пришлась на выступление сборной страны на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, в ходе которых белорусские спортсмены завоевали 9 медалей и заняли итоговое 40-е место в общем медальном зачете. Негодование президента вполне понятно, отметил обозреватель.

В следующем году на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане нужно исправить все ошибки провального выступления белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, такая задача была поставлена главой государства в ходе Олимпийского собрания.

В общей сложности, Александр Лукашенко поставил перед НОК, правительством и губернаторами областей 10 задач для дальнейшего развития спортивной сферы: от поиска и воспитания будущих атлетов в спортивных школах в регионах, оптимизации работы центров олимпийской подготовки и акцентированного внимания к "медальным" видам спорта.

Полную версию беседы об итогах Олимпийского собрания НОК и других заметных событиях слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неутешительное положение дел в белорусском спорте, резкая критика из уст президента страны в ходе Олимпийского собрания НОК Беларуси и четкие задачи на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Каши ем, йогурты пью: минчане о рационе в день здорового питания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика