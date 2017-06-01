Схема перекрытия движения в связи с репетициями парада в честь Дня Независимости

Беларусь традиционно размашисто празднует День Независимости: с военным парадом, к которому начнут готовиться уже с 5 июня. Не только на время самого парада, но и на время репетиций в Минске ограничивают движение по ряду улиц, из-за чего образовываются большие пробки.

Так, из-за тренировок сводной роты почетного караула в 2017-м движение транспорта по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей будет ограничено 5, 8, 12, 15, 19 и 22 июня с 22:00 до 24:00.

Схема ограничения движения транспорта в связи с репетициями парада в честь Дня Независимости –в инфографике Sputnik.