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Схема перекрытия движения в связи с репетициями парада в честь Дня Независимости
02.06.2017 18:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь традиционно размашисто празднует День Независимости: с военным парадом, к которому начнут готовиться уже с 5 июня. Не только на время самого парада, но и на время репетиций в Минске ограничивают движение по ряду улиц, из-за чего образовываются большие пробки.
Так, из-за тренировок сводной роты почетного караула в 2017-м движение транспорта по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей будет ограничено 5, 8, 12, 15, 19 и 22 июня с 22:00 до 24:00.
Схема ограничения движения транспорта в связи с репетициями парада в честь Дня Независимости –в инфографике Sputnik.
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ГАИ Минска назвала время и улицы проведения репетиций военного парада ко Дню Независимости Беларуси. Смотрите в инфографике Sputnik, где и когда в столице ограничат...
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