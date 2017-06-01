Чемпионат Беларуси по футболу вступает в горячую летнюю фазу. Анонс 11-го тура

Чемпионат Беларуси по футболу преодолел треть дистанции и вступает в горячую летнюю фазу!



Брестское «Динамо» завоевало Кубок Беларуси и готовится штурмовать европейские высоты. Но в чемпионате дела идут плохо. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

3 и 4 июня пройдут матчи 11-го тура, которые не сильно порадуют нас яркими афишами, но мы-то знаем, что каждый может обыграть каждого или, как минимум, дать захватывающий бой.

Матчи 3 июня.

«Ислочь» — «Слуцк»;

«Городея» — «Крумкачы»;

«Гомель» — «Неман».

Игры 4 июня.

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»;

«Славия» — «Динамо-Минск»;

«Шахтер» — «Витебск»;

«Динамо-Брест» — «Нафтан»;

БАТЭ — «Днепр».

Положение в чемпионате перед 11-м туром:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Павел Савицкий «Неман» 6 Мурат Хотов «Днепр» 4 Михаил Гордейчук БАТЭ 4 Сенен Себаи «Слуцк» 4 Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4