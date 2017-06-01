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Чемпионат Беларуси по футболу вступает в горячую летнюю фазу. Анонс 11-го тура
3 и 4 июня пройдут матчи 11-го тура, которые не сильно порадуют нас яркими афишами, но мы-то знаем, что каждый может обыграть каждого или, как минимум, дать захватывающий бой.
Матчи 3 июня.
«Ислочь» — «Слуцк»;
«Городея» — «Крумкачы»;
«Гомель» — «Неман».
Игры 4 июня.
«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»;
«Славия» — «Динамо-Минск»;
«Шахтер» — «Витебск»;
«Динамо-Брест» — «Нафтан»;
БАТЭ — «Днепр».
Положение в чемпионате перед 11-м туром:
Топ-5 лучших бомбардиров:
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Чемпионат Беларуси по футболу преодолел треть дистанции и вступает в горячую летнюю фазу!
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