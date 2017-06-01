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Чемпионат Беларуси по футболу вступает в горячую летнюю фазу. Анонс 11-го тура

02.06.2017 19:20 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат Беларуси по футболу преодолел треть дистанции и вступает в горячую летнюю фазу!


Брестское «Динамо» завоевало Кубок Беларуси и готовится штурмовать европейские высоты. Но в чемпионате дела идут плохо. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

3 и 4 июня пройдут матчи 11-го тура, которые не сильно порадуют нас яркими афишами, но мы-то знаем, что каждый может обыграть каждого или, как минимум, дать захватывающий бой.

Матчи 3 июня.

«Ислочь» — «Слуцк»;

«Городея» — «Крумкачы»;

«Гомель» — «Неман».

Игры 4 июня.

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»;

«Славия» — «Динамо-Минск»;

«Шахтер» — «Витебск»;

«Динамо-Брест» — «Нафтан»;

БАТЭ — «Днепр».

Положение в чемпионате перед 11-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 «Шахтер» (Солигорск) 10 7 2 1 14 5 23
2 БАТЭ (Борисов) 10 6 2 2 16 6 20
3 «Динамо» (Минск) 10 6 1 3 11 5 19
4 ФК «Слуцк» 10 5 3 2 12 6 18
5 «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 10 5 3 2 13 10 18
6 «Неман» (Гродно) 10 5 2 3 12 9 17
7 ФК «Городея» 10 4 3 3 10 8 15
8 ФК «Витебск» 10 4 3 3 10 9 15
9 «Днепр» (Могилев) 10 4 3 3 13 13 15
10 ФК «Гомель» 10 4 2 4 11 6 14
11 «Крумкачы» (Минск) 10 3 2 5 11 14 11
12 «Динамо» (Брест) 10 2 4 4 10 13 10
13 ФК «Минск» 10 2 3 5 7 13 9
14 «Славия» (Мозырь) 10 1 4 5 7 18 7
15 ФК «Ислочь» 10 2 0 8 8 17 -1
16 «Нафтан» (Новополоцк) 10 1 1 8 3 16 -1

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы
Павел Савицкий «Неман» 6
Мурат Хотов «Днепр» 4
Михаил Гордейчук БАТЭ 4
Сенен Себаи «Слуцк» 4
Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси по футболу преодолел треть дистанции и вступает в горячую летнюю фазу!

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