Глава района и защитники сквера на Восточной почти договорились по поводу площадок

Сегодня глава Советского района Юрий Трущенко и его заместитель Алла Санковская, как и обещали , встретились с инициативной группой защитников сквера на улице Восточной. Этот конфликт, который тянется с апреля, начался с того, что местные жители оказались не готовы к тому, что в зеленом уголке их района — сквере — появится большая площадка под «торжественные мероприятия и торговлю. Этот объект люди просили исключить из плана, и чтобы не быть голословными, пошли проводить опрос. В анкетировании приняли участие 1441 человек — и эти результаты стали предметом беседы инициативной группы и администрации района.

Перед началом встречи Павел Касилович, член инициативной группы, рассказал анекдот про гвоздь в скамейке и то, как повели себя русский, украинец и беларус. Никто не засмеялся. Не потому, что анекдот бородатый. Просто сам факт, что в кабинете сидели неравнодушные граждане, разорвали шаблон о нашей якобы «памяркоўнасці». И примеров того, что люди могут защищать не только свое, но и общественное, у нас много. Та же Котовка, например.



Вчера глава района приезжал в сквер на Восточной, а сегодня принял у себя инициативную группу

Но вернемся к делу. Главе района Павел Касилович предоставил результаты анкетирования, в которых приняли участие жители близлежащих домов — всего 1441 человек. Правда, Юрий Трущенко заметил, что в квартале живет и пользуется сквером порядка 10 тысяч жителей. Члены инициативной группы не спорили, но пояснили, что на анкетирование у них было мало времени, и что не все люди открывали двери.

— Мы с женой с 18.00 до 22.00 брали план, распечатанную пояснительную записку к нему с сайта администрации и ходили по квартирам. И вот что заметили: на вопросы жители отвечали охотно, видно было, что интересуются судьбой района, но большинство из них говорили о том, что «это ничем не поможет».

В анкете, которую предоставил Павел Касилович на обсуждение главе района, самый большой протест местных жителей вызвала площадка для торжественных мероприятий и сезонной торговли. Против того, чтобы она вообще появилась в сквере, проголосовали 94% опрошенных. По словам активиста, людям принципиально важно, чтобы в сквере не было никаких увеселительных мероприятий, колонок с микрофонами и торговли.

— Если всех так смущает торговля, давайте уберем ее, — парировал Юрий Трущенко.

— И не только это, жители также не хотят там в принципе проведения громких мероприятий, — настаивал Павел.

— Хорошо. Убираем торговлю и торжества, пусть это будет площадка для отдыха, — пошел на обещанный компромисс глава района.

— Тогда не ведите туда коммуникации, чтобы не было там никаких розеток, — не сдавался Павел. Он объяснил, что именно любая возможность подключить аппаратуру на площадке и пугает местных жителей.

Юрий Трущенко пообещал, что на площадке, изначально отведенной в проекте под торжества и торговлю, вместе с названием изменится и назначение — будет просто «площадка для отдыха». На этом и порешили.

Дальше шло обсуждение того, нужны ли скверу еще четыре площадки: для старших школьников, для игры в волейбол, настольный теннис и бадминтон. В анкете жильцы голосовали за них слабо: 21%, 15%, 23% и 17% соответственно. Активисты настаивали на том, чтобы все эти площадки исключили из проекта, так как большинство жителей проголосовало «против».

— Тем более, никто в этот волейбол не играет, — говорил Павел. — У нас была площадка и заросла травой. Зачем еще одна? По поводу площадки под настольный теннис больше вопрос к проектировщикам, которые разместили площадку на ветреном месте. Могли же ближе к дому ее запроектировать — вопросов бы не было.

— Плохо, что мало играют в волейбол, теннис, — возражал Юрий Трущенко. — Может, если бы была хорошая площадка, то начали бы играть. Мы, администрация района, отвечаем перед жителями за все направления. Тем белее, есть же согласные. Понятно, что их, играющих, немного. Так что, нужно, считаете убирать площадку даже для 170-ти желающих только потому, что 830 против?

Инициативная группа кивнула.

— Все, вычеркиваю. И площадку для тенниса, и для бадминтона. Согласен, возможно спроектированы не там, где удобнее. Но чем вам, объясните, мешает площадка для старших школьников? Что тут не так?

— А что там будет?! — недоумевал Павел. — пара скамеек и два турникета? И ради этого вы хотите вырубить столько деревьев?

— То, что вы видели в проекте — это эскиз, там не отображено все оборудование, которое планировалось для этой площадки. Ну не нравится вам, давайте назовем ее не площадка для старшеклассников, а для воркаута и установим туда соответствующее оборудование.

Замглавы района Алла Санковская рассказала, что похожие площадки уже сделаны в парке Дружбы народов — и всем они нравятся. И дала понять: готовы повторить опыт. Инициативная группа на такие условия согласилась, только с условием, что закупят туда действительно соответствующее воркауту оборудование.

Долгий спор вышел по поводу надобности площадки для выгула собак. Против нее проголосовал 71% опрошенных жильцов. Позиция инициативной группы была такая: площадка маленькая, вместит не более пяти собак, и не решит вопрос о том, что собаки будут продолжать гадить на территории сквера.

Глава района внес ясность: площадка для выгула собак подразумевается не как «туалет», а как место активного времяпрепровождения владельца и его питомца, где собака может попрыгать на специальных тренажерах, а не делать все это на детских площадках.

По итогу площадку для собак администрация решила сохранить — пусть собаки занимаются спортом. Также оставили в покое и велодорожку, которую уже начали строить. Павел было заметил, что «велодорожка в 600 метров появляется из ниоткуда и уходит в никуда».

— Это не совсем так, — объясняла Алла Санковская. — Есть план развития велодорожек в городе, и сейчас как раз обсуждается тот момент, как лучше включить эту велодорожку в общую велосеть. Так что все будет в порядке, мы над этим работаем.

Инициативная группа в целом осталась довольна встречей. Беспокоил только один нюанс, самый главный, наверное:

— Мы просили главу района показать заявления граждан, которые просили реконструировать сквер на Восточной, — но нам их сегодня так и не показали, а хотелось бы узнать, вот кому это реально надо было, откуда ноги растут? Да, мы пришли к компромиссу и надеемся, что Юрий Владимирович сдержит слово насчет того, что вместо площадки под торжества и торговлю сделают просто место для отдыха. Но подчеркиваем, что мы все равно против проведения коммуникаций к площадкам для отдыха, тех, что раньше планировались под торжества и торговлю.