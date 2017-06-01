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В субботу в столице Уэльса пройдет самый ожидаемый футбольный матч года. Кардифф примет финальный поединок Лиги чемпионов, в котором сойдутся туринский «Ювентус» и действующий обладатель трофея — мадридский «Реал».

Итог субботней встречи SPORT.TUT.BY попросил предсказать популярных белорусских телекомментаторов.





Павел Баранов (комментатор «Беларусь 5»)

— Так уж получилось, что в большей степени следил за «Ювентусом», потому что за этот сезон, если не ошибаюсь, пять раз комментировал матчи Лиги чемпионов с участием туринцев. И если после нулевой ничьей первого тура можно было гадать, дойдет до финала команда Аллегри или нет, то после игр плей-офф с «Порту» стало ясно, что это один из претендентов на поездку в Кардифф.

Уже первый матч четвертьфинала с «Барселоной» многих в этом убедил. У «бьянконери» сложно выделить одного исполнителя — это слаженный звездный коллектив, добившийся такой надежности во многом за счет высокого уровня взаимопонимания на поле. У «Реала» выделю, естественно, Роналду, чьи проснувшиеся бомбардирские способности помогли команде Зидана пройти «Баварию» и «Атлетико».

Как уже отмечал, «Ювентус» отличает хорошая командная игра: про оборону говорят цифры — всего три пропущенных мяча; в атаке отлично смотрится аргентинская пара Дибала — Игуаин. Манджукич превосходно переквалифицировался в крайнего атакующего хавбека. Алвес сейчас играет едва ли не лучше, чем в золотые каталонские годы. И, конечно, такая игра — это, в первую очередь, тренерская заслуга. Массимилиано Аллегри даже в успешном «Ювентусе» искал варианты для прогресса. После перехода в январе на схему 4−2−3−1 стало понятно, что многие игроки при таком раскладе чувствуют себя на поле более комфортно и с удовольствием атакуют. Результаты красноречивы — туринцы после этой реформы проиграли только один матч из 26! При этом ни разу не пропустили в 15 играх этой серии.

«Реал» в свою очередь могуч в атаке, но кажется не столь сбалансированным. Но у мадридцев есть большой французский плюс — Зинедин Зидан. Зизу — нечастый пример того, как великий игрок делает карьеру отличного тренера. Он смог перенять лучшие педагогические качества Карло Анчелотти и умудряется найти общий язык практически со всеми игроками звездной команды.

Точные прогнозы мне удаются редко. Разгром возможен, только если уступающая команда под конец игры сломя голову бросится отыгрываться и получит еще. Так что какого-то особо впечатляющего счета ждать не стоит. Грядущий финал отлично характеризует и тот факт, что Лигу чемпионов будут разыгрывать лучшие команды своих стран именно этого сезона. Такое бывает не так уж часто и добавляет интереса.

Николай Ходасевич (комментатор «Беларусь 5», ведущий программы «Время футбола»).

— Любой финал принято считать заслуженным, команды до решающего матча добираются не по лотерейному билету. «Реал» и «Ювентус» объективно в этом году наиграли на поездку в Кардифф. Мадридский клуб брал своих оппонентов классом и опытом, но важнее — характером. В больших матчах это было сильно заметно, например против «Баварии» и «Атлетико». Турин несколько иной: идеально созревший для финала и победы в Лиге чемпионов по сбалансированности состава и сыгранности.

Мне симпатично поступательное развитие любой команды. «Ювентус» после расставания с Конте и под руководством Аллегри притягивает к себе внимание. В Турине, помимо построения командной игры, которой занимаются в последние годы классные тренеры, очень четко понимают, как максимально эффективно работать на трансферном рынке. К примеру, приобретение Дани Алвеса — это просто суперуспех. Конечно, после такой работы все ждут триумфа «бьянконери».

Кстати, в 1998 году эти команды уже встречались в финале Лиги чемпионов. Итальянцы проиграли, хотя считались фаворитами дуэли, а испанцы выиграли, и мне приглянулись. К слову, нынешний тренер «бланкос» Зидан тогда выступал за «Ювентус». В финале будет осторожный футбол, голы будут — не больше трех. По-моему, «Реал» имеет больше шансов на успех.

Дмитрий Герчиков (комментатор «Беларусь 5», заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ)

— Дистанция была довольно длинная, чтобы отсеять «случайные» команды. Да и в плей-офф противостояние из двух раундов позволяло каждому из участников привести все аргументы в споре, чтобы быть наиболее убедительными. Посчастливилось следить за обеими командами, поскольку это часть моей работы. «Ювентус» понравился защитой, четким игровым планом в каждой серии, умением оборачивать даже полушансы себе во благо. Мадридцы заслужили уважение максимально продуктивным использованием Криштиану Роналду и классным балансом между атакой и защитой.

Как болельщик абсолютно равнодушен к обоим участникам — предпочитаю английский футбол и его представителей. Говоря о философии, склоняюсь в сторону итальянской, поскольку ценю в футболе прагматизм, дисциплину и грамотную игру в защите. Для меня 1:0 с мизером опасных моментов у ворот команды лучше, чем 6:5 и любая голевая феерия.

Предполагаю, обилия голов мы не увидим. Скорее, будет осторожный футбол с терпением и ожиданием взаимных ошибок. Так что 1:0 мне видится самым вероятным исходом. И, наверное, такой счет ближе к победе «Ювентуса».





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