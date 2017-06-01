«Уралвагонзавод» модернизирует белорусские Т-72Б



belgid.by

Министерство обороны Беларуси и российская корпорация "Уралвагонзавод" подписали очередной контракт на модернизацию танков Т-72Б.

"Результатом плодотворного сотрудничества вооруженных сил с российским предприятием в рамках модернизации белорусского парка боевых машин стал подписанный сегодня очередной контракт на модернизацию танков Т-72Б", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского ведомства.

Там отмечается, что подписание контракта состоялось в рамках прошедшей на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО передаче личному составу 969-й базы резерва танков новой партии модернизированных Т-72Б3. В мероприятии принял участие министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, представители министерства обороны и вооруженных сил, а также российская делегация от акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", пишет РИА Новости.

Как подчеркивается в сообщении, "модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения". Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты, отмечается там.

По информации пресс-службы, новый комплекс управляемого вооружения гарантирует высокую вероятность уничтожения цели с места и в движении на дальности до пяти километров, а внедрение автомата сопровождения целей упростило работу наводчика при стрельбе с ходу и по движущимся целям. Танк оснащен новой 125-миллиметровой пушкой 2А46М-5 с повышенной живучестью ствола, новой радиостанцией УКВ-диапазона Р-168-25У-2 "Акведук", новым противопожарным оборудованием (ППО) и новым многоканальным прицелом наводчика (ПНМ) "Сосна-У" белорусского производства ОАО "Пеленг".

Кроме того, говорится в сообщении, машина оборудована цифровым баллистическим вычислителем с комплектом датчиков метеоусловий. Он обеспечивает автоматизацию процесса подготовки выстрела и значительно повышает точность стрельбы.

Отмечается, что обновление парка боевых машин армии проходит в соответствии с государственной программой вооружения на 2016-2020 годы.

"Продолжается поэтапное и планомерное перевооружение белорусской армии на современные образцы вооружения и военной техники, а также модернизация имеющихся на вооружении образцов техники. Выполнение программы надежно обеспечивает оснащение белорусской армии вооружением и военной техникой, соответствующей лучшим мировым аналогам", — подчеркивается в сообщении.