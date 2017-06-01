Кто из бюджетников российского Минкульта обзавелся недвижимостью в Беларуси?

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Три высокопоставленных российских чиновника, получающих зарплату в Министерстве культуры, заявили в декларациях за 2016 год о своей или семейной недвижимости на территории Беларуси.

Немного? Интересно было бы узнать, сколько из белорусских коллег являются собственниками недвижимости в России, не говоря о квартирах и виллах в дальнем зарубежье.

Среди российских бюджетников – высших топ-менеджеров системы Минкульта недвижимостью за границей владеет свыше трех десятков человек и членов их семей, свидетельствуют данные о доходах, опубликованные на официальном сайте российского Министерства культуры. В их числе как известные в мировом масштабе творческие личности, так и функционеры – директора, замы и главбухи различных культурных учреждений.

Среди именитых собственников недвижимости за рубежом выделяется художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков. Он задекларировал для отчета Минкульта совместную с супругой квартиру во Франции общей площадью 360 кв. метров. Также его супруга является собственницей жилой площади в Италии – квартиры на 75 кв. метров.

Недвижимостью за границей владеют его коллеги – худруки Российского государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина Константин Райкин (совместная с супругой квартира в Чехии), Государственного театра наций Евгений Миронов (квартира в Болгарии) и Российской государственной академии театра драмы им. А. С. Пушкина Валерий Фокин (совместное жилье с женой в Латвии). Римас Туминас, который с 2007 года является худруком Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, – гражданин Литвы. С супругой он владеет на родине несколькими десятками квадратных метров жилья и земельных угодий.

Среди владельцев зарубежной недвижимости достаточно много менее известных руководителей и заместителей глав бюджетных учреждений Минкульта.

Ректору Российской государственной специализированной академии искусств Александру Якупову и его супруге принадлежат дом и участок в Испании. Там же крупным собственником является директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного творчества Елена Титова. Супруге ректора Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова Владимира Малышева принадлежат две квартиры в Хорватии. Замдиректора Академического Малого драматического театра – Театра Европы Нела Ахмадуллина является собственницей квартиры в Финляндии (с супругом), директор Центральной музыкальной школы при Московской госконсерватории им. П. И. Чайковского Валерий Пясецкий – в Болгарии (тоже с женой), замгендиректора Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» Татьяна Мрдуляш владеет долями в доме в Швейцарии и в квартире в Италии.

Среди руководителей учреждений Минкульта, которые имели в 2016 году недвижимость в Беларуси, самый высокопоставленный – это генеральный директор Государственной академической симфонической капеллы России Александр Шанин. На нем числится квартира общей площадью 47 кв. метров.

Главбуху Российского центра духовой музыки Д. Филилееву вместе с супругой принадлежит в Беларуси квартира несколько большей площади – 79, 2 кв. метров.

Собственниками и пользователями квартир в Беларуси общей площадью 39,1 и 58,1 кв. метров, соответственно, являются несовершеннолетние дети заместителя генерального директора –главного инженера Главного информационно-вычислительного центра Минкульта России Д. Солоненко.