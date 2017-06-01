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Sport Arena: Олег Дулуб уехал в Беларусь и не собирается возвращаться в "Карпаты"

02.06.2017 20:53 — Разное | Tut.by  
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По информации Sport Arena, белорусский тренер Олег Дулуб прибыл в Минск с намерением не возвращаться к работе в львовских «Карпатах».


Олег Дулуб. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Украинское издание и ранее сообщало, что Олег Дулуб и «Львы» прекратят сотрудничество по завершении этого сезона. И хотя официально львовяне и белорус еще не попрощались, ситуация не изменилась — Дулуб не собирается оставаться в «Карпатах».

По информации украинских журналистов, тренер уже покинул Украину, вернулся домой в Минск и не думает о возвращении в «Карпаты».

В Беларуси же Дулуб, вероятно, возглавит не чужие ему «Крумкачы», которые недавно остались без тренера.

Также сообщается, что уход Дулуба повлечет за собой расставание клуба с несколькими футболистами.

Олег Дулуб возглавил Карпаты в начале октября минувшего года. Под руководством 51-летнего тренера «Львы» провели 23 матча во всех турнирах, в которых добыли 7 побед при 7 ничьих и 9 поражениях с разницей мячей 25−28.

Тренерский штаб во главе с Дулубом смог сберечь для «Карпат» место в украинской премьер-лиге на следующий сезон, заняв 10-е место в итоговой турнирной таблице.

Когда белорус принял команду, она замыкала турнирную таблицу, а в итоге львовяне оставили позади себя двух соперников — «Днепр» и «Волынь».

— Это было очень непросто. Когда принимаешь команду с нулем очков, а до ближайшего конкурента семь очков и ты не понимаешь ни силы чемпионата, ни возможностей игроков, которые есть в твоем распоряжении… Есть хорошее сравнение — это все равно, что на ходу ремонтировать самолет, — сказал Олег Дулуб на пресс-конференции после игры предпоследнего тура с «Волынью», победа в которой гарантировала «Карпатам» сохранение прописки в сильнейшем дивизионе.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский тренер Олег Дулуб прибыл в Минск с намерением не возвращаться к работе в львовских "Карпатах".

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