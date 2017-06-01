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Sport Arena: Олег Дулуб уехал в Беларусь и не собирается возвращаться в "Карпаты"
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Украинское издание и ранее
По информации украинских журналистов, тренер уже покинул Украину, вернулся домой в Минск и не думает о возвращении в «Карпаты».
В Беларуси же Дулуб, вероятно, возглавит не чужие ему «Крумкачы», которые
Также сообщается, что уход Дулуба повлечет за собой расставание клуба с несколькими футболистами.
Олег Дулуб возглавил Карпаты в начале октября минувшего года. Под руководством 51-летнего тренера «Львы» провели 23 матча во всех турнирах, в которых добыли 7 побед при 7 ничьих и 9 поражениях с разницей мячей 25−28.
Тренерский штаб во главе с Дулубом
Когда белорус принял команду, она замыкала турнирную таблицу, а в итоге львовяне оставили позади себя двух соперников — «Днепр» и «Волынь».
— Это было очень непросто. Когда принимаешь команду с нулем очков, а до ближайшего конкурента семь очков и ты не понимаешь ни силы чемпионата, ни возможностей игроков, которые есть в твоем распоряжении… Есть хорошее сравнение — это все равно, что на ходу ремонтировать самолет, — сказал Олег Дулуб на пресс-конференции после
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Белорусский тренер Олег Дулуб прибыл в Минск с намерением не возвращаться к работе в львовских "Карпатах".
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