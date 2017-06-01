2 июня под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова прошло очередное заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси, сообщает пресс-служба Совета министров.

Среди прочего на заседании рассмотрена концепция работы с туристами, а также слоган и талисман Игр.

Перед обсуждением подготовки к соревнованиям Андрей Кобяков лично проверил ход работ на спортивных объектах, которые готовятся принять ЕИ-2019. Руководитель правительства посетил объекты реконструкции стадиона «Динамо» и строящийся Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Как отметил Андрей Кобяков, стадион «Динамо» и Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске должны быть сданы в срок.

Перед посещением «Динамо» Андрей Кобяков осмотрел прилегающие к стадиону территории, в том числе территорию 3-й городской клинической больницы, и поручил заняться их благоустройством.

Во время осмотра стадиона премьер-министр обратил внимание Минспорта и туризма, а также строительных организаций на то, что объекты, которые будут принимать Европейские игры, должны быть сданы в срок, по его словам, все ресурсы для этого есть.

Монолитные работы на стадионе «Динамо» практически завершены. На северной, южной, восточной трибунах ведутся отделочные работы. Трибуны уже на 90% готовы для установки кресел. Один из сложнейших этапов работ — монтаж металлоконструкций навеса, который будет накрывать 60−70% зрительских мест. В целом готовность стадиона составляет около 50%. Реконструкцию объекта планируется завершить в декабре нынешнего года.

На площадке строительства Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике премьер-министру доложили, что все работы на объекте идут по графику. Строительство центра должно завершиться до 8 марта 2018 года.

Соревнования Евроигр пройдут 21−30 июня 2019 года. Церемонии открытия и закрытия II Европейских игр пройдут на стадионе «Динамо» в Минске, а некоторые соревнования могут начаться 20 июня — за день до официального старта состязаний.