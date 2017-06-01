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В Литве закрываются магазины Prisma

02.06.2017 21:51 — Разное | Ежедневник  
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В Литве закрываются магазины Prisma

cityriga.lv

Уходящая из Литвы компания финского капитала Prisma LT сообщила об увольнении почти 300 работников.

Литовская биржа труда сообщила BNS, что Вильнюсская и Каунасская биржи труда получили сообщения от Prisma LT о планирующемся увольнении: в Вильнюсе - 162 работников, в Каунасе - 126.

В Литве было четыре супермаркета Prisma.

В начале мая финская Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) сообщила о том, что с июля планирует закрыть супермаркеты Prisma в Литве и Латвии, поскольку рынок слишком мал для того, чтобы работать прибыльно. В целом в январе-мае было получено 15 извещений о планирующемся увольнении 887 работников. В прошлом году за этот же период было получено 21 извещение, были предупреждены 1258 работников, сообщает DELFI.

 
 
 
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Уходящая из Литвы компания финского капитала Prisma LT сообщила об увольнении почти 300 работников.

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