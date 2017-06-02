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Женская сборная Беларуси по волейболу проиграла Бельгии в квалификации к ЧМ

02.06.2017 23:41 — Разное | Tut.by  
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Женская сборная Беларуси по волейболу проиграла Бельгии со счетом 1:3 (23:25, 25:23, 17:25, 17:25) в квалификации к чемпионату мира 2018 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: cev.lu

Матч в группе «D» получился напряженным. Интересные концовки первой и второй партий свидетельствовали об одинаковом уровне команд. Бельгийки лишь в третьем сете перехватили инициативу за счет подачи и успешных действий в атаке. Тренерский штаб белорусок пытался изменить ход встречи заменами, но перестановки не позволили гостьям добиться успеха.

Самыми результативными у белорусок стали Анастасия Гарелик (16 очков) и Анна Калиновская-Гюнгер (13 очков).

Турнирное положение в группе «D»:

1. Италия — 3 победы (9 очков/3 матча).

2. Бельгия — 3 (9/3).

3. Босния и Герцеговина — 1 (3/2).

4. Беларусь — 1 (3/3).

5. Испания — 0 (0/2).

6. Латвия — 0 (0/3).

Очередной матч белорусская команда проведет со сборной Латвии 3 июня в 16.00 по минскому времени.

Победитель группы получит путевку на планетарный форум. Вторая команда примет участие в третьем раунде квалификации в августе текущего года.

 
 
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Женская сборная Беларуси по волейболу проиграла Бельгии в квалификации к чемпионату мира 2018 года.

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