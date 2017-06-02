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Эшелон с псковскими десантниками отправился в Беларусь на учения
02.06.2017 22:30 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн — Sputnik. Подразделение Псковской дивизии ВДВ России отправилось в Беларусь на учения "Славянское братство", сообщил в пятницу журналистам командир дивизии генерал-майор Алексей Наумец.
Учения десантников из Беларуси, России и Сербии "Славянское братство-2017" пройдут в Беларуси с 6 по 14 июня на полигоне в Брестской области.
"Батальонная тактическая группа Псковской десантно-штурмовой дивизии убыла воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в учениях "Славянское братство-2017", — сказал комдив, отметив, что десантники прибудут на место утром 5 июня.
В республику прибудут более 300 военнослужащих ВДВ со штатным стрелковым оружием, также эшелоном следуют 24 единицы бронетехники и более 10 автомобилей.
По словам генерал-майора, российские военные будут использовать в ходе учений боевую экипировку "Ратник", а экипажи боевых машин — индивидуальные защитные комплексы "Ковбой", которые обеспечивают дополнительную защиту при подрывах.
После прибытия эшелона десантники из РФ совершат 20-километровый марш на место проведения учений.
В минувшем году учения "Славянское братство" прошли в Сербии, в них приняли участие
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После прибытия подразделение совершит 20-километровый марш на место дислокации во время совместных учений.
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