Николай Спирин был руководителем отделения банка, а стал инструктором по фридайвингу. «У меня был статус и хороший заработок, а теперь появилось удовольствие от того, что делаю», — объясняет мужчина.



Фото: из личного архива героя.

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Работа менеджера банка: 100 человек в подчинении и хорошая зарплата

— Мне было около 40 лет. Менеджер банка с отличным образованием: университет, затем бизнес-школа. Хороший заработок, замечательный коллектив. Но чего-то постоянно не хватало. В моем подчинении было около 100 человек, коллектив большой, много направлений работы — но как-то постепенно из нее ушел драйв. Появилась рутина: каждый день я занимался тем, что хорошо знал. Всплеск энтузиазма приходил только с новыми проектами, но этого хватало на 2−3 месяца.

Много раз я задумывался о том, чтобы поменять сферу деятельности. Но финансовые условия работы были очень привлекательными, да и официальная карьера шла в гору — меня приняли в члены правления банка. И это расхолаживало, позволяло откладывать принятие решения. «А может, все не так и плохо? Ну и что, что нет интереса, зато деньги хорошие», — думал я.

Наверное, так бы и продолжалось, если бы в банке не произошло ЧП: сотрудник службы безопасности похитил из хранилища крупную сумму. Все руководство нашего отделения было вынуждено уволиться.

После этого еще год я проработал в другом банке. Но мысль сменить профессию уже не оставляла меня. На тот момент я уже почти три года как занимался погружениями под воду на задержке дыхания, это называется фридайвингом. Стал серебряным призером чемпионата Беларуси и даже инструктором по этому виду спорта. Решение сформировалось само собой.

Работа фридайвера: учишься слушать себя и других

— Во фридайвинге человек погружается под воду с тем запасом воздуха, который может вдохнуть, а потом учится за счет расслабления и спокойствия растянуть запас воздуха на как можно более долгое время. Это занятие приучает очень хорошо слушать и понимать себя. Удивительное дело, но и к другим людям становишься при этом внимательней.

Я уволился из банка, и жизнь стала другой. Конечно, многое приходится осваивать «с нуля». Я теперь и спортсмен, и инструктор, и маркетолог. Сам планируешь тренировочный процесс, договариваешься с бассейнами насчет выделения времени для тренировок команды, готовишь поездки к теплым морям для погружений и в другие страны на соревнования, выстраиваешь план рекламной кампании для привлечения новых людей во фридайвинг. Хорошо, что жена сейчас в декретном отпуске и может помочь в моем хобби-профессии.

Потерял ли я в деньгах? Смотря с чем сравнивать. Если с тем уровнем достатка, что у меня был два года назад, то снижение существенное. Если сравнивать с зарплатой на последнем месте работы, то уже сейчас удается «приносить в клювике» в семейный бюджет примерно такие же деньги. И при этом я делаю то, что нравится.