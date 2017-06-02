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Где есть и пить на улице в холодную погоду: 20 крытых террас в центре Минска

03.06.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в столице еще не так тепло, как хотелось бы. Но на календаре суббота, а значит, встречу с друзьями за ужином в городе никто не отменял. AFISHA.TUT.BY позаботилась о вас и нашла закрытые террасы в центре Минска, где дождь и ветер не страшен.

«Верхні горад»






Где: пл. Свободы, 4

Одна из самых недоступных дождю террас находится на площади Свободы. Она полностью застеклена и вмещает примерно 25 гостей. И вид из нее открывается отличный — на Верхний город и Немигу.

«Сад»




Где: пл. Свободы, 17

Успех этой террасы в прошлом году был таким очевидным, что в сентябре владельцы открыли полноценное одноименное кафе. С приходом тепла в этом году терраса возобновила свою работу, и только ее крытая часть вмещает около 50 гостей.

Private House






Где: Зыбицкая, 9

Одна из больших террас в городе, которая разделена на несколько зон, находится на пресловутой Зыбицкой. Любопытно, что она вмещает около 60 человек — а это больше, чем может гостить внутри основного помещения.

«Крыша» «Чердака»


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где: Зыбицкая, 9

Второе лето подряд «Крышей» обзаводится бар «Чердак». Вместительный «летник» работает с первых чисел мая и вмещает полсотни гостей.

«Оливье»


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где: Интернациональная, 27А

Круглосуточное кафе, которое находится за Дворцом Республики, готово разместить около 150 гостей на закрытой двухэтажной террасе. Рядом владельцы кафе установили сцену — так что концерт можно слушать прямо за столиком.

«РэнеСанс»


Где: пл. Свободы, 23

Закрытая терраса рядом с городской Ратушей и концертным залом «Верхний город» вмещает около 50 гостей. Любопытно, что внутри мы не обнаружили ни одного посетителя — все отдыхали на «летнике».

Террасы в районе ГУМа








Много крытых террас располагается вдоль проспекта Независимости, рядом с перекрестком с улицей Ленина. Это и террасы кафе «Т.О.Ч.К.А», «Свои», T.G.I. Fridays, «IL Патио». Принимает гостей на улице и терраса универсама «Центральный».

«Шикари»






Где: пр-т Независимости, 18

Отдельного внимания за свой яркий интерьер среди закрытых террас, которые находятся на главном проспекте столицы, заслуживает терраса паназиатского ресторана «Шикари». «Летник» начал работать прошлым летом, одновременно с открытием самого заведения. По словам директора сети, такой летней террасы нет даже у московских ресторанов «Шикари».

Террасы в районе площади Победы


Практически друг напротив друга, но по разные стороны проспекта, свои террасы выставили кафе Olivo и суши-бар Manga. На площади Победы большая крытая терраса есть у кафе «Березка» и Fresh Cafe, а также у кафе «Скиф». Есть терраса и у кафе-закусочной «Дранікі вясковыя», демократичного заведения, которое открыли в части помещения магазина «Океан».

«Чехов»


Где: Витебская, 11

На тихой улице Витебской немаленькая терраса работает и у кафе-гостиной «Чехов». В Троицком предместье закрытая терраса работает рядом с рестораном «Старовиленская корчма» — с видом на Немигу.


А какая ваша любимая терраса в Минске? Напишите в комментариях!

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Теги: Минск
 
 
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Показываем закрытые террасы в центре Минска, где ветер не страшен.

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