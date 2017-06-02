Где есть и пить на улице в холодную погоду: 20 крытых террас в центре Минска

Сегодня в столице еще не так тепло, как хотелось бы. Но на календаре суббота, а значит, встречу с друзьями за ужином в городе никто не отменял. AFISHA.TUT.BY позаботилась о вас и нашла закрытые террасы в центре Минска, где дождь и ветер не страшен.
Успех этой террасы в прошлом году был таким очевидным, что в сентябре владельцы открыли полноценное одноименное кафе. С приходом тепла в этом году терраса возобновила свою работу, и только ее крытая часть вмещает около 50 гостей.
Одна из больших террас в городе, которая разделена на несколько зон, находится на пресловутой Зыбицкой. Любопытно, что она вмещает около 60 человек — а это больше, чем может гостить внутри основного помещения.
Круглосуточное кафе, которое находится за Дворцом Республики, готово разместить около 150 гостей на закрытой двухэтажной террасе. Рядом владельцы кафе установили сцену — так что концерт можно слушать прямо за столиком.
Закрытая терраса рядом с городской Ратушей и концертным залом «Верхний город» вмещает около 50 гостей. Любопытно, что внутри мы не обнаружили ни одного посетителя — все отдыхали на «летнике».
Террасы в районе ГУМа
Много крытых террас располагается вдоль проспекта Независимости, рядом с перекрестком с улицей Ленина. Это и террасы кафе «Т.О.Ч.К.А», «Свои», T.G.I. Fridays, «IL Патио». Принимает гостей на улице и терраса универсама «Центральный».
Отдельного внимания за свой яркий интерьер среди закрытых террас, которые находятся на главном проспекте столицы, заслуживает терраса паназиатского ресторана «Шикари». «Летник» начал работать прошлым летом, одновременно с открытием самого заведения. По словам директора сети, такой летней террасы нет даже у московских ресторанов «Шикари».
Террасы в районе площади Победы
Практически друг напротив друга, но по разные стороны проспекта, свои террасы выставили кафе Olivo и суши-бар Manga. На площади Победы большая крытая терраса есть у кафе «Березка» и Fresh Cafe, а также у кафе «Скиф». Есть терраса и у кафе-закусочной «Дранікі вясковыя», демократичного заведения, которое открыли в части помещения магазина «Океан».
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