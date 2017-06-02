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По размеру груди выбирают девушек для работы в VIP-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге

03.06.2017 07:38 — Разное | Tut.by  
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В соцсетях появилась вакансия хостесс для работы на Кубке конфедераций. Для помощи VIP-гостям матчей в Петербурге приглашают девушек с размером груди не меньше третьего, сообщают Народные новости России.

Работодатель выдвигает весьма необычные требования к желающим поработать на крупном футбольном саммите с VIP-гостями. Согласно распространенному объявлению, девушки должны быть старше 21-го года, иметь 40-42 размер одежды и как минимум третий размер груди.


Фото: nation-news.ru

Отмечается, что специалистки будут встречать гостей в VIP-ложах, раздавать подарки и помогать им в сложных ситуациях. А вот знание иностранных языков в этой вакансии отходит на второй план. Представители "работодателя" отмечают, что девушкам лишь желательно знать английский язык.

Доподлинно неизвестно, имеет ли человек, распространивший информацию, какое-либо отношение к компании MATCH Hospitality, с которой оргкомитет и заключал договор по найму сотрудников по обслуживанию матчей Кубка конфедераций.

В оргкомитете турнира о таких требованиях никто ничего не знает, об этом сообщает источник Nation News. Известно, что в петербургском представительстве оргкомитета при заключении договора  по набору персонала на схожую вакансию, наоборот, отмечали, что знание иностранных языков является главным критерием, а хороший английский - и вовсе обязательным условием.

Кубок конфедераций в России стартует 17 июня.

 
 
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В соцсетях появилась вакансия хостесс для работы на Кубке конфедераций. Для помощи VIP-гостям матчей в Петербурге приглашают девушек с размером груди не меньше...

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