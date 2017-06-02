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В России не исключают сокращение рабочего дня до четырех часов

03.06.2017 07:56 — Разное | Tut.by  
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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в XXI веке рабочий день может быть сокращен до четырех часов, сообщает «Газета.Ru». При этом что сокращение рабочих часов, по его мнению, не должно означать падения зарплаты. 


Фото: Reuters

«Давайте посмотрим, XIX век — сколько люди работали? Люди работали по 12–14–16 часов в сутки, сейчас уже стандарт XX века — 8 часов в день, 40-часовая рабочая неделя, есть ряд стран, которые работают меньше. Может быть XXI век будет стандарт — 4 часа, может 5, может быть 6, я не знаю, может быть, когда-нибудь за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — сказал Максим Топилин во время сессии «Индустрия 4.0: безработица или изменение структуры рынка труда» на Петербургском экономическом форуме.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов не исключил, что пятница может стать выходным днем через 15 лет.

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При этом что сокращение рабочих часов не должно означать падения зарплаты, уверен глава Минтруда России.

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