В России не исключают сокращение рабочего дня до четырех часов

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в XXI веке рабочий день может быть сокращен до четырех часов, сообщает «Газета.Ru». При этом что сокращение рабочих часов, по его мнению, не должно означать падения зарплаты.



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«Давайте посмотрим, XIX век — сколько люди работали? Люди работали по 12–14–16 часов в сутки, сейчас уже стандарт XX века — 8 часов в день, 40-часовая рабочая неделя, есть ряд стран, которые работают меньше. Может быть XXI век будет стандарт — 4 часа, может 5, может быть 6, я не знаю, может быть, когда-нибудь за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — сказал Максим Топилин во время сессии «Индустрия 4.0: безработица или изменение структуры рынка труда» на Петербургском экономическом форуме.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов не исключил, что пятница может стать выходным днем через 15 лет.