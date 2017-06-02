“Мех дня” - зимний проект, которым мы греемся, рассказывая истории о ваших питомцах, и пристраивая тех, кто пока не нашел свой дом. Но иногда, когда кому-то из животных срочно нужна помощь, LADY, пользуясь служебным положением, позволяет себе внеплановые выходы… круглогодичного “Меха дня”.

Сегодня мы расскажем вам несколько трогательных историй о спасении животных, которые сделают вас лучше. А ещё покажем одного молодого человека, который очень мечтает найти свою семью!

Клизма и Мишка

Хочу поделиться историей появления моих питомцев. Может, она поможет стать кому-нибудь добрее. Сколько себя помню (почти полвека), у нас дома всегда были питомцы. После утраты последнего дала себе зарок никого не заводить, так как уж слишком велика боль утраты.

Но в декабре 2012 года ко мне подошел котёнок, когда я шла на работу. Это оказалась кошка примерно 7 месяцев от роду. С руки стала есть, мурлыкать... Так и осталась жить при работе.

Во время рабочего дня сидела у меня на руках или на плече, если я выходила на улицу. Ночь она проводила в моторном отсеке офисного микроавтобуса. Ей дали смешную кличку Клизма.





Через неделю я предложила ей поехать ко мне домой, но с условием хорошего поведения. Как оказалось, к проживанию в квартире девочка была абсолютно адаптирована. Конечно, дала объявления о пропаже, но так никто не откликнулся. Клизма - кошка заботливая, надо полечить - пожалуйста, поговорить - нет проблем.

Из-за её клички мы часто попадали в щекотлитые ситуации. Приходим с сыном к врачу, доктор спрашивает, как у ребёнка самочувствие, и получает в ответ: "Все хорошо, бегает по квартире с клизмой”.

И тут я замечаю, что у доктора очки на лоб сдвигаются... Ой, говорю, это у нас кошку Клизмой зовут. Так и живём!

А в декабре прошлого года выхожу на лестничной клетку и слышу - кто-то пищит или мяукает. Спускаюсь и вижу - точно, котёнок. Подхожу, а он ко мне в ноги и "трактор включил", мурлыкает. Ну что, говорю, пошли с Клизмой знакомиться.





Назвали Мишей… Заметила, что у него проблема с задней лапкой и хвостик просто весит, как верёвочка. На следующий день поехали в ветклинику. Когда его посмотрел доктор и сделали все анализы, оказалось, что лапа сломана и уже давно - срослась неправильно. Разрыв мембранной перегородки, в результате чего внутренние органы располагались не так, как надо, а хвостик висит, так как трещинка в позвоночнике. И это все в четырёхмесячном возрасте. Сколько ж он натерпелся! А веру в людей не потерял, ручной мурлыка. На мой вопрос о шансах выжить, врачи дали 80% успеха. Теперь у нас Мишка бегает с Клизмой! Если не знать его историю - вполне здоровый кот и очень симпатичный!

Чуня

Хочу рассказать вам про нашу любимую девочку и члена семьи - метиса овчарки по кличке Чуня!





Полтора года назад мы с мужем решили завести овчарку. С месяц мы не решались... Все-таки это огромная ответственность, а в виду того, что ни у меня, ни у мужа до этого собак не было, мы прекрасно понимали: все будет в новинку. Как-то вечером, листая сайт Эгиды, мы наткнулись на объявление о семи щенках овчарки, которые искали дом... И позвонили. Приехали на следующий день к пожилой паре, которая раздавала эти самые комочки счастья. Муж сел на пол и его просто-напросто оккупировали эти пушистые козявки:)

Он растерялся и сказал: "Выбирай сама! Я не знаю, как выбрать". Я начала брать по очереди каждого из них на руки. И тут на руках оказалась Чуня! Она на меня посмотрела своими карими глазками и положила головку на грудь... И что-то щелкнуло... Я влюбилась в этот комочек.





Мы забрали Чуню через неделю. Другое имя ей давать не стали, так как девочка уже отзывалась на него.

Мы и не представляли сколько счастья она нам принесет! В 3 месяца она уже знала большинство команд. И ни с чем не сравнить радость, когда после тяжелого рабочего дня тебя встречает этот хвостик! Как и все щенки, конечно, была непоседой. Пришлось привыкнуть и к новому графику: подъемы в 5:30 утра, прогулки минимум по часу 2-3 раза в день, так как девочка у нас очень активная! Не обошлось, конечно, без обгрызенных тапок и порванных обоев, но это все мелочи.





В сентябре 2016 года Чуня заболела. Ей был почти годик... Хоть она и была привита, она подхватила энтерит. Врачи долго не могли поставить точный диагноз. Пришлось даже делать диагностическую лапоротомию (разрезают пузико и смотрят, что не так внутри), чтобы выяснить, почему собака не ест, не пьет, не играет... Это было страшно... Она очень сильно похудела, каждый день мы проводили на капельницах по 8 часов, куча уколов, лекарств, процедур... Я много плакала тогда... Потому что боялась потерять ее... На лечение Чуни понадобилось 2 недели. И когда она пошла на поправку, потихоньку выкарабкиваясь из болезни, просто камень упал с души! Она будет с нами!





Сейчас Чуня здоровая, активная и любимая нами собака. Она уже живет в нашем собственном доме, на участке, в большом вольере - ей явно там нравится больше, чем в 4-х стенах квартиры. Мы - одна семья и я благодарна судьбе за то, что она у нас есть!

От кошки к кошке

Как-то морозным февральским выходным заметила я во дворе кошечку - красавица, домашняя, с ошейничком. Бежит то за одним, то за другим прохожим, как будто только что вышла из дому и потерялась. Зову… Тут же со мной в подъезд, как домой, я в квартиру - она следом. Вот тут, когда я взяла ее на руки – стало ясно, скитается она далеко не первый день. Худенькая, просто невесомая, и правое ушко обморожено. Я пошла развешивать объявления, ведь кошечка не могла уйти далеко, значит, хозяева где-то рядом и ищут красавицу. И стали мы с ней ждать, когда же они объявятся.

День проходил за днем, но никто Соню (а как еще назвать, если все время спит) не искал. Так прошел февраль, Сонечка пришла в себя и оказалась очень яркой личностью. Во-первых, она обожала фрукты и овощи .Груши, хурма, банан, яблоко, ломтик картошки, огурца, помидорки – все шло на ура. Во-вторых, она умела играть в футбол: ловко отбивала мячик, и, погоняв его немного, тащила в зубах мне, бросай, мол… В-третьих, оказалось, что она привыкла разгуливать на улице. Было ясно, что Соня жила в доме, где ее свобода была не ограничена, и в квартире ей некомфортно. И мы, отчаявшись найти хозяев, стали искать Сонечке новый дом.





В это же время в подвал нашего дома кто-то подбросил котенка месяцев 2 от роду. Имел он явную причастность к сиамскому роду, но небезупречный окрас был щедро разведен белым. За нечистопродность ли его выбросили, или просто за ненадобностью, но было очевидно, что домашний, не боец, уже с больными глазками и носиком, и долго в таких условиях ему не протянуть. Вот и компания для Сонечки, подумала я, может, вдвоем им будет веселее, и кошка наконец будет вполне довольна жизнью.

Подобрав перепуганный и несчастный комочек, отправилась я с ним к ветеринару. И, о ужас - котенок лишайный! Ну что ж, Соню - на прививки, котенка - на лечение и в изоляцию.





Весь вымурзанный каким-то желтым раствором, с пузиком, как солнышко, так и был он назван - Санни, или просто Санечка. Каждый день мы его «мучили»: промывали носик, глазки закапывали, хвостик мазали. А он в ответ только мурлыкал, ласкался и благодарил. Поправился немного и начали они с Сонечкой игры: догонялки, салочки, борьба и прятки. А Санечка еще оказался рыболовом в душе: плещется в поилке лапой, пока всю воду не разольет. Пришлось ему ставить отдельный тазик с водичкой. Он в нем лапой водичку гоняет, а то и всеми четырьмя залезет.





И тут наконец звонок: “Нам очень понравилась Сонечка и мы хотим ее взять”. Первая встреча сразу показала - это Сонечкина судьба. Кошечка приняла в дар ломтик дыни и замурлыкала - мол, одобряет и подтверждает: руки добрые. Забрали в лечебнице Сонечкин паспорт и поехала она на новое место жительства. Недели через 3 позвонили новые хозяева и рассказали, что живет она в коттедже, подружилась с собакой, горделиво обходит свои новые владения и все у нее хорошо. «Мы ее называем Софья, наша принцесса». Вот и стало на свете одной счастливой кошкой больше. А где жила Сонечка раньше, так и осталось тайной…

А Санечка осиротел и загрустил, целый день-деньской один. А отдать в другие руки похоже уже поздно, так долго лечили и возились с ним, что он очень привык к нам. Да и по характеру оказался хоть ласковым и нежным, но очень пугливым и нервным.

Напротив рынка, у остановки, по выходным, стоят желающие пристроить котят. Иду я мимо и встречаю кошачий взгляд - выбрали меня в тот момент, видимо. Трехцветная кошечка примерно того же возраста, что и Санечка, когда я его подобрала, на руках у женщины, чем-то неуловимо похожей на меня. Прошла я мимо…И вернулась. «Пойдешь ко мне жить?». Решение было принято!





Ну, думаю, как же они уживутся-то, еще неизвестно…Может, Санечка обидится, что перестал быть единственным и неповторимым, не примет подругу жизни.

Но это была любовь с первого взгляда!





Так и сложилась эта пара: обожающий, нежный Санечка и храбрая, гордая, независимая Нюся. Говорят, трехцветные кошки приносят счастье - и это правда!

Тигруля ищет родителей





Ласковый и нежный зверь по имени Тигра ищет дом! Если вы готовы стать его семьёй, позвоните нам: 8 044 598 86 68. Мы в Минске, но можем приехать в любую точку РБ!

Две недели назад к нам во двор подбросили этого дитёныша. Он с жалобным "мяу" ломился в подъезды и пытался забраться в окна первого этажа, подтягиваясь на лапках. День-два надеялась, что это самовыгул, проверяла сообщества про потерянных животных. Короче, теряла время.





Но как-то выглянула в окно, услышав тонкий писк, и обнаружила, что котёнка мучают дети во дворе.

Он ручной, ласковый, тихий, совершенно не способен за себя постоять, даже когтями и зубами пользоваться для защиты от человека не умеет.

Лестничный пролёт был преодолен за секунду, а котёнок был отобран у детей и, к счастью, отправился на передержку.









Котёнку полгодика, мальчишка, ужас, какой смешной и ласкучий. Чистая любовища!

Мурчалово уровня "Бог", игривый, как и положено которебёнку, но не приставака. А красивенный! Он похож на маленького львёнка, шёрстка с песочным, золотистым отливом, глазищи раскосые, умные, лапки сильные, гибкие, грациозные...









Он будет отличным другом, уживётся с другим животным и адекватным ребёнком. К лотку приучен был изначально, ест корм, по ночам не кричит, ничего в доме не портит, осмотрен у ветеринара (здоров), кастрирован. Возьмите себе счастье в дом и подарите счастье ему!