Тосты из огурца с тунцом – и никакого хлеба

Вкус у тостов весьма пикантный, каперсы зажигают этот поток острых вкусовых ощущений, а свежий огурец смягчает. И никакого хлеба!

Нам понадобится:

Тунец консервированный

Красный лук

Майонез

Горчица

Огурцы

Каперсы

Соль, перец по вкусу



© Sputnik / Людмила Янковская Тосты из огурца с тунцом

Тунец разминаем вилкой, оставляя небольшие кусочки волокон, нам не нужна однородная масса. Чистим луковицу и мелко измельчаем. В миску складываем тунец, измельченный лук, горчицу, майонез, соль, перец. Пропорции исключительно на ваш вкус, главное чтобы масса не была излишне жидкой, иначе она не будет держать форму и потечет. Все ингредиенты тщательно перемешиваем и отставляем пока в сторонку.



© Sputnik / Людмила Янковская Тосты из огурца с тунцом

Огурец режем на толстоватые колечки и с помощью формочки для печенья вырезаем в виде цветочка. Каперсы крупно нарезаем. Компоненты тоста готовы.



© Sputnik / Людмила Янковская Тосты из огурца с тунцом

А теперь приступим к сборке тоста. Но сначала огурцы обсушим бумажным полотенцем, лишняя жидкость нам ни к чему. Выкладываем на огурец подготовленную начинку, немножко разровняем. Сверху посыпаем крупно порезанными каперсами и выкладываем на блюдо.



© Sputnik / Людмила Янковская Тосты из огурца с тунцом

Готовые тосты украшаем на блюде для подачи свежей зеленью. Эти тосты не предназначены для длительного хранения, поэтому делаем их немного. Тосты прекрасно подойдут к вину или пиву благодаря своему пикантно-островатому вкусу. Кстати, начинку для тостов можно делать заранее, она прекрасно сохранится в холодильнике денек-другой.



© Sputnik / Людмила Янковская Тосты из огурца с тунцом

Приятного аппетита!