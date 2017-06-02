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Тосты из огурца с тунцом – и никакого хлеба
03.06.2017 08:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Вкус у тостов весьма пикантный, каперсы зажигают этот поток острых вкусовых ощущений, а свежий огурец смягчает. И никакого хлеба!
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты из огурца с тунцом
Тунец разминаем вилкой, оставляя небольшие кусочки волокон, нам не нужна однородная масса. Чистим луковицу и мелко измельчаем. В миску складываем тунец, измельченный лук, горчицу, майонез, соль, перец. Пропорции исключительно на ваш вкус, главное чтобы масса не была излишне жидкой, иначе она не будет держать форму и потечет. Все ингредиенты тщательно перемешиваем и отставляем пока в сторонку.
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты из огурца с тунцом
Огурец режем на толстоватые колечки и с помощью формочки для печенья вырезаем в виде цветочка. Каперсы крупно нарезаем. Компоненты тоста готовы.
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты из огурца с тунцом
А теперь приступим к сборке тоста. Но сначала огурцы обсушим бумажным полотенцем, лишняя жидкость нам ни к чему. Выкладываем на огурец подготовленную начинку, немножко разровняем. Сверху посыпаем крупно порезанными каперсами и выкладываем на блюдо.
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты из огурца с тунцом
Готовые тосты украшаем на блюде для подачи свежей зеленью. Эти тосты не предназначены для длительного хранения, поэтому делаем их немного. Тосты прекрасно подойдут к вину или пиву благодаря своему пикантно-островатому вкусу. Кстати, начинку для тостов можно делать заранее, она прекрасно сохранится в холодильнике денек-другой.
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты из огурца с тунцом
Приятного аппетита!
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Легкая и быстрая закуска без хлеба – для настоящих гурманов, которые следят за своей фигурой.
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