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Тосты из огурца с тунцом – и никакого хлеба

03.06.2017 08:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вкус у тостов весьма пикантный, каперсы зажигают этот поток острых вкусовых ощущений, а свежий огурец смягчает. И никакого хлеба!

Нам понадобится:

  • Тунец консервированный
  • Красный лук
  • Майонез
  • Горчица
  • Огурцы
  • Каперсы
  • Соль, перец по вкусу
Тосты из огурца с тунцом – и никакого хлеба
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты из огурца с тунцом

Тунец разминаем вилкой, оставляя небольшие кусочки волокон, нам не нужна однородная масса. Чистим луковицу и мелко измельчаем. В миску складываем тунец, измельченный лук, горчицу, майонез, соль, перец. Пропорции исключительно на ваш вкус, главное чтобы масса не была излишне жидкой, иначе она не будет держать форму и потечет. Все ингредиенты тщательно перемешиваем и отставляем пока в сторонку.

Тосты из огурца с тунцом – и никакого хлеба
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты из огурца с тунцом

Огурец режем на толстоватые колечки и с помощью формочки для печенья вырезаем в виде цветочка. Каперсы крупно нарезаем. Компоненты тоста готовы.

Тосты из огурца с тунцом – и никакого хлеба
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты из огурца с тунцом

А теперь приступим к сборке тоста. Но сначала огурцы обсушим бумажным полотенцем, лишняя жидкость нам ни к чему. Выкладываем на огурец подготовленную начинку, немножко разровняем. Сверху посыпаем крупно порезанными каперсами и выкладываем на блюдо.

Тосты из огурца с тунцом – и никакого хлеба
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты из огурца с тунцом

Готовые тосты украшаем на блюде для подачи свежей зеленью. Эти тосты не предназначены для длительного хранения, поэтому делаем их немного. Тосты прекрасно подойдут к вину или пиву благодаря своему пикантно-островатому вкусу. Кстати, начинку для тостов можно делать заранее, она прекрасно сохранится в холодильнике денек-другой.

Тосты из огурца с тунцом – и никакого хлеба
© Sputnik / Людмила Янковская
Тосты из огурца с тунцом

Приятного аппетита!

 
 
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