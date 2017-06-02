Троицкая родительская суббота – 3 июня у православных

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Православная церковь отмечает 3 июня Вселенскую родительскую субботу, Троицкая суббота считается самым главным поминальным днем, сообщили в Белорусском экзархате.

"В день поминовения усопших митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси в 09:00 отслужит в Свято-Духовом кафедральном соборе божественную литургию", — сообщили Sputnik в субботу в экзархате.

Там пояснили, что Троицкая суббота всегда бывает в канун праздника в честь Святой Троицы.



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Говоря о смысле Родительской субботы, священнослужители пояснили, что усопших принято поминать перед Троицей, потому что именно этот праздник является символом христианского спасения человека. "Православные в своей молитве Святому Духу поминают умерших родственников и близких", — отметили собеседники агентства.

"Принято считать, что для Бога все живы. Перед Троицей церковь возносит молитвы о православных, которые переступили порог земной жизни", — отметили священнослужители.

Сколько родительских суббот в году

Как пояснили собеседники агентства, всего в православном календаре в году есть несколько дней особого поминовения усопших — Мясопустная суббота, три родительские субботы Великого поста (во вторую, третью и четвертую недели), Радоница, которая отмечается на девятый день после Пасхи, Троицкая суббота, Димитриевская родительская суббота. По словам собеседников агентства, "родительскими" субботы стали именоваться, потому что верующие в первую очередь поминали родителей.



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Во время родительских суббот в храмах после божественной литургии совершают панихиду.

Народные традиции

Как пояснили этнографы, Троицкая родительская суббота имеет дохристианские корни, в этот день верующие посещают кладбища, убирают могилы, вспоминают родителей.

"В народе верили, что трапеза на могилках помогает пообщаться с душами усопших", — сказали собеседники агентства. По их словам, на Троицкую поминальную субботу ритуальными блюдами были блины, яйца, кутья. Также в этот день принято было давать милостыню неимущим и наблюдать за погодой. Считалось, что если в этот день шел дождь, то можно было ожидать хорошего урожая грибов и ягод.