ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Троицкая родительская суббота – 3 июня у православных

03.06.2017 07:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Православная церковь отмечает 3 июня Вселенскую родительскую субботу, Троицкая суббота считается самым главным поминальным днем, сообщили в Белорусском экзархате.

"В день поминовения усопших митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси в 09:00 отслужит в Свято-Духовом кафедральном соборе божественную литургию", — сообщили Sputnik в субботу в экзархате.

Там пояснили, что Троицкая суббота всегда бывает в канун праздника в честь Святой Троицы.

Троицкая родительская суббота – 3 июня у православных
© Sputnik/ Виктор Толочко
Старики идут на кладбище в отселенной деревне Дроньки Хойникского района.

Говоря о смысле Родительской субботы, священнослужители пояснили, что усопших принято поминать перед Троицей, потому что именно этот праздник является символом христианского спасения человека. "Православные в своей молитве Святому Духу поминают умерших родственников и близких", — отметили собеседники агентства.

"Принято считать, что для Бога все живы. Перед Троицей церковь возносит молитвы о православных, которые переступили порог земной жизни", — отметили священнослужители.

Сколько родительских суббот в году

Как пояснили собеседники агентства, всего в православном календаре в году есть несколько дней особого поминовения усопших — Мясопустная суббота, три родительские субботы Великого поста (во вторую, третью и четвертую недели), Радоница, которая отмечается на девятый день после Пасхи, Троицкая суббота, Димитриевская родительская суббота. По словам собеседников агентства, "родительскими" субботы стали именоваться, потому что верующие в первую очередь поминали родителей.

Троицкая родительская суббота – 3 июня у православных
© Sputnik/ Виктор Толочко
Белорусы поминают предков на Радуницу

Во время родительских суббот в храмах после божественной литургии совершают панихиду.

Народные традиции

Как пояснили этнографы, Троицкая родительская суббота имеет дохристианские корни, в этот день верующие посещают кладбища, убирают могилы, вспоминают родителей.

"В народе верили, что трапеза на могилках помогает пообщаться с душами усопших", — сказали собеседники агентства. По их словам, на Троицкую поминальную субботу ритуальными блюдами были блины, яйца, кутья. Также в этот день принято было давать милостыню неимущим и наблюдать за погодой. Считалось, что если в этот день шел дождь, то можно было ожидать хорошего урожая грибов и ягод.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время родительских суббот в храмах после божественной литургии совершают особое поминовение усопших - панихиду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Женская сборная Беларуси по волейболу проиграла Бельгии в квалификации к ЧМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика