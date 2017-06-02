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Не ела сахар 28 лет: австралийская бабушка похвасталась фигурой
Каролин Харц может похвастаться подтянутой фигурой и свежим цветом лица в свои 70 лет. Женщина, обожающая сладкое, отказалась от него полностью 28 лет назад, сообщает
— Женщины, достигшие пятидесяти часто считают, что поддерживать хорошую форму и вес, невозможно, — рассказывает Каролин. — Даже если вы в 40 лет родили ребенка, то можно вернуться в предшествующую родам форму.
В чем секрет красавицы? Нужно контролировать размер порций, качество еды и наслаждаться каждым кусочком пищи, а не есть впопыхах.
А еще важно адекватно относиться к диете, не нужно переживать, что вам что-то нельзя есть.
— Я оптимистка. Даже тогда, когда в жизни я сталкиваюсь с испытаниями, то стараюсь оставаться позитивной. Я все время сама себе напоминаю, что стакан всегда наполовину полон, — говорит Каролин Хартц.
Еще большое внимание австралийка уделяет сну и релаксации. Она старается спать восемь часов в день, а по утрам уделяет время медитации.
— Я медитирую каждый день, как правило, утром, — делится Каролин. — Занялась медитацией лишь в 65 лет, ведь никогда не поздно начать заботиться о себе.
Полчаса в день Каролин гуляет с собакой в парке, что настраивает ее на позитивное восприятие себя и окружающего мира. Кроме того, женщина занимается йогой и теннисом.
Сейчас Каролин воспитывает троих детей, а еще работает над производством десертов без сахара.
— Будьте счастливы, никогда не переживайте, что вам много лет -, вдохновляет Каролин, и добавляет, что важно никогда не сравнивать себя с другими и не слушать скептиков.
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70-летняя австралийка раскрыла секрет стройной фигуры
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