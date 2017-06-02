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Зарплаты белорусов в апреле: уступаем эстонцам в 3 раза, но опережаем украинцев в 1,6 раза

03.06.2017 08:46 — Разное | Tut.by  
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Средняя апрельская зарплата белорусов увеличилась до 777 рублей. Зарплатные лидеры — ИТ-специалисты — зарабатывают почти в 5 раз больше среднего по стране, а в культуре — в 1,8 раза меньше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как получки белорусов отличаются от заработков в соседних странах.


 Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В России средняя зарплата в апреле составила около 1000 рублей (все суммы в тексте приведены в белорусских рублях). Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Украине получали в апреле в среднем 470 рублей. Это на 1,4% меньше, чем в марте. Больше всех получают работники авиационной отрасли (1810 рублей), а меньше всех — работники почты и курьеры (250 рублей). По регионам выше всего заработки в Киеве — 770 рублей.

Казахи в среднем получали в апреле 830 рублей.

В Польше средняя апрельская зарплата составила 2240 рублей. Литовцы в среднем получают 1710 рублей до уплаты налогов. В Латвии в первом квартале средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) составила 1850 рублей в месяц. Это на 7,2% больше, чем в первом квартале прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средняя месячная брутто-зарплата увеличилась в Эстонии в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% до 2410 рублей в месяц.

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